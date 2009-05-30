جانشین فرماندهی پلیس راه کرج - چالوس در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام این خبر افزود: محور یادشده در روزهای یکشنبه 10 و دوشنبه 11 خرداد از ساعت شش صبح تا 17 عصر مسدود است.

حمزه علی فرهادی ادامه داد: علت مسدود کردن محور کرج - چالوس در روزهای یادشده پاکسازی و رهاسازی سنگهای معلق در منطقه دربند و هفت براداران است.

وی بیان کرد: در طی مدت یادشده رانندگان می توانند از طریق دیگر محورها با رعایت احتیاط و نکات ایمنی تردد کنند.

این مسئول افزود: شهروندان برای کسب اطلاعات در خصوص وضعیت محورهای ارتباطی کشور و محور کرج - چالوس می توانند با پلیس راه کشور به شماره تلفن 88255555 - 021 تماس حاصل کنند.

فرهادی یادآور شد: پلیس راه استان تهران و پلیس راه کرج - چالوس نیز به ترتیب به شماره تلفنهای 44706666، 44704444 - 021 و 5342535 - 0261 آمادگی پاسخگویی به سئوالات شهروندان در خصوص وضعیت محور کرج - چالوس هستند.