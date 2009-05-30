سلتیک و ساندرلند خواهان ریکارد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گل، مربی پیشین بارسلونا از پایان فصل قبل که از مربیگری تیم اسپانیایی کنار گذاشته شد هنوز در تیمی فعالیت نداشته است. این در حالی است که طی این مدت شایعاتی وجود داشته مبنی بر اینکه او هدایت تیم های فنرباغچه و میلان را بر عهده خواهد گرفت.

سلتیک اسکاتلند برای به خدمت گرفتن ریکارد که در سال 2006 به همراه بارسا قهرمان رقابت های لیگ قهرمانان اروپا شد با مشکل مالی مواجه است اما ساندرلند بتازگی با مالک جدید آمریکایی خود به نام الیس شورت، توان خرید این مربی را در خود می بیند.