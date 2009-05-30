به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید محمد حسینی ظهر شنبه در آئین افتتاحیه همایش ملی امام، امت و خبرگان در بیرجند از جذب 800 نفر عضو هیئت علمی در دانشگاه پیام نور در آینده نزدیک خبر داد و گفت: این تعداد به یک هزار و 800 تا دو هزار نفر افزایش می یابد.

وی ورود به دانشگاه را یکی از تحولات اساسی و نقاط عطف در زندگی هر جوان ایرانی دانست و افزود: ورود به دانشگاه علاوه بر دانش افزایی یافتن تخصص در یک رشته علمی، موقعیت اجتماعی بهتری نیز برای فرد ایجاد می کند.

رئیس دانشگاه پیام نور اضافه کرد: جوانان این مرز و بوم در مراکز آموزش در مراکز آموزش با آشنایی بیشتر فرهنگ اصیل اسلامی و کسب دانش و تخصصهای لازم، آمادگی حضور در صحنه مدیریت آینده کشور را به دست می آورند.

وی وحدت، انسجام و یکپارچگی را از جمله معیارهای مورد تاکید امام (ره) برشمرد و بیان داشت: به پشتوانه های انقلاب اسلامی و نظام اسلامی ایران کشورهای دیگر نیز در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

حسینی به دفاع امام (ره) از ملت فلسطین نیز اشاره کرد و افزود: ایشان نسبت به ارزشهای اسلامی غیرت داشته و قبل و بعد از انقلاب نسبت به این ارزشهای اهتمام می ورزیدند.

وی به تاکید امام خمینی (ره) مبنی بر اینکه هیچ یک از منصوبین ایشان حق سوء استفاده از موقیعت امام را ندارند نیز اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر با عنایات دولت نهم از جهت کمی و کیفی ارتقاء یافته ایم.

رئیس دانشگاه پیام نور در خصوص فراهم کردن امکانات نیز بیان داشت: 198 پروژه عمرانی در دانشگاه پیام نور در حال اجرا است که 118 پروژه بالای 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در پایان به ایجاد نشاط و پویایی در دانشگاه ها اشاره کرد و یادآور شد: علیرغم بحران اقتصادی در دنیای غرب ما توانستیم در ابعاد عمرانی و فرهنگی با سرعت و دقت پیش رویم.

استاندار خراسان جنوبی نیز در این آیین با بیان اینکه فعالیتهای گسترده ای در حوزه فرهنگی مخصوصا دانشگاه ها از حیث سخت افزاری و نرم افزاری صورت گرفته است، گفت: مجموعه فضای آموزشی قبل از دولت نهم مجموعا 100 هزار متر مربع بوده که در چند سال اخیر 50 هزار متر مربع به این مجموعه اضافه شده است.

سید صولت مرتضوی به ارتقاء سطح تحصیلات در دانشگاه های این استان اشاره کرد و افزود: 27 کد رشته کارشناسی ارشد و دکتری در دانشگاه بیرجند در حال حاضر ایجاد شده که تا قبل از دولت نهم در مجموع 20 رشته بوده است.

وی به افزایش تختهای بیمارستانی، افزایش دانشکده، ارتقاء سطح بهداشت و درمان و... اشاره کرد و گفت: ظرف چند سال گذشته بالغ بر 156 هزار متر مربع هزار متر مربع فضای آموزشی شامل یک هزار و 30 کلاس درس افتتاح و 136 هزار متر مربع و نیز در دست احداث است که در دهه فجر و هفته دولت در سال جاری به بهره برداری خواهد رسید.

مرتضوی با تاکید بر اینکه در دولت نهم حدود 270 متر مربع فضای آموزشی ساخته شده است، خاطر نشان کرد: مجموع فضاهای ساخته شده بعد از انقلاب در استان یک هزار و 40 کلاس درس بوده است.

وی از اجرای عملیات ساخت 9 مدرسه علمیه در استان خبر داد و گفت: 88 خانه عالم در چند سال گذشته ساخته شده که مجموع آن قبل از دولت نهم 20 خانه بوده است.

استاندار خراسان جنوبی اضافه کرد: در سفر دوم هیئت دولت به استان دانشگاه صنعتی بیرجند بهره برداری شد و در حال حاضر نیز 12 واحد پیام نور در سطح استان در دست احداث است.

وی اجرای شبکه انتقال گاز بالغ بر یک هزار و 700 کیلومتر، راه اندازی دو کارخانه بزرگ بزرگ فولاد با اعتبار 350 میلیارد تومان برای هر پروژه و اعطای 400 میلیارد تومان تسهیلات ریالی به پروژه های کوچک ظرف مدت سه سال گذشته را از دیگر اقدامات صورت گرفته در استان برشمرد و افزود: در استان مجموعه فرصتهای شغلی اعم از دولتی و خصوصی از مجموع 39 هزار و 624 نفر در سال 83 به 63 هزار و 253 نفر در سال گذشته رسیده است.