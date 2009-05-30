فاطمه شاهینی معاون ادبیات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: پیش از این قرار بود که این جشنواره به صورت منطقه‌ای برگزار شود ولی محقق نشد. به همین دلیل امسال نیز مانند دو دوره قبل جشنواره به صورت استانی برگزار می‌شود و برگزیدگان آن مانند دوره‌های پیشین به کنگره سراسری معرفی می‌شوند.



وی با اعلام این خبر که قرارست از یک شاعر پیشکسوت در این جشنواره تجلیل شود گفت: در مراسم اختتامیه از یکی از شهدای شاخص استان به همراه یک شاعر پیشکسوت تقدیر و تجلیل می شود.



دبیر اجرایی سومین جشنواره شعر دفاع مقدس ادامه داد: چند شاعر پیشکسوت شناسایی شده و نام آنها را به دبیر علمی جشنواره داده‌ایم تا برای انتخاب یک نفر از بین آنها با چند شاعر و کارشناس رایزنی کند و هنوز نام نهایی به ما اعلام نشده است.



وی ادامه داد: این جشنواره همانند دوره های قبل در سه بخش شعر دفاع مقدس، شعر عاشورایی و شعر مقاومت و پایداری برگزار می شود که فراخوان ارسال آثار به دبیرخانه این جشنواره آغاز شده و شاعران و علاقمندان تا 31 مرداد ماه فرصت دارند تا آثار خود را به دبیرخانه این جشنواره ارسال کنند.



اداره کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان گلستان با هدف کشف و پرورش استعدادهای استان، تبادل تجربیات در زمینه شعر دفاع مقدس، آشنایی عموم مردم با شعر دفاع مقدس، گرامیداشت شهدای هشت سال دوران دفاع مقدس و بستر سازی حضور نخبگان و فرهیختگان استان در حوزه ادبیات دفاع مقدس، سومین جشنواره شعر دفاع مقدس را در سطح این استان برگزار می کند.