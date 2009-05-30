احکام قانون مدیریت معلمان با یکدیگر مغایر است

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر بابایی در همایش اولین گردهمایی روسای امور اداری و ارزشیابی سازمانها و مناطق تابعه و مسئولین فناوری اطلاعات آموزش و پرورش کشور که پیش از ظهر روز شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزار شد، با بیان این مطلب، افزود: ما احساس می کنیم که باید تمام مدیرکل های اداری وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه صدور احکام استخدامی آموزش ببینند.

وی با اشاره به اینکه تازه 10 روز است که آیین نامه اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری ابلاغ شده است اظهار کرد: همزمان با ابلاغ این آیین نامه، نرم افزار آن نیز با سیستم ویندوز طراحی شد.

مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش ادامه داد: در آموزش و پرورش بیش از 600 عنوان شغلی وجود دارد و تنظیم نرم افزار براساس آن کار آسانی نیست و باید با دقت صورت گیرد. این در حالی است در وزارتخانه های دیگر بیش از 50 عنوان شغلی وجود ندارد.

بابایی با بیان این که این نرم افزار هم اکنون در حال طراحی است، افزود: هدف از برگزاری این همایش آشنایی مدیران با شیوه اجرایی سطر دهم حقوق و مزایا که از آن اطلاعی نداشتند، است تا بتوانیم آین طراحی را با یکدیگر بررسی کنیم.

وی تهیه پیش نویس قانون خدمات مدیریت کشوری را متعلق به دولت هشتم خواند و افزود: این قانون با هدف حاکمیت عدالت طراحی شده بود ولی در آن دوران اظهار کردند که امکان اجرای آن وجود ندارد. ولی دولت نهم و مجلس اصولگرا زمینه های اجرایی آن را فراهم کردند.

مدیرکل امور اداری آموزش و پرورش در ادامه به انتقاد معلمان نسبت به عدم اجرای این قانون اشاره کرد و گفت: ممکن است این آیین نامه به طور کامل مورد تایید نباشد، ولی راهی است که می توان در آینده از آن استفاده کرد.

وی کارایی، بهره وری و فوق العاده ویژه را از مواردی عنوان کرد که در این قانون پیش بینی شده و افزود: ما می خواهیم برای یک بار هم که شده فرهنگیان طعم عدالت را بچشند.

وی در پایان افزود: صدور احکام قانون مدیریت خدمات کشوری ابتدا برای مدیران امور اداری انجام خواهد گرفت.