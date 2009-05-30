فصل کاری پروژه های عمرانی در کردستان کمتر از دیگر نقاط کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، اسماعیل نجار ظهر شنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار داشت: به دلیل شرایط ویژه جغرافیایی مدت زمان اجرای پروژه های عمرانی در یک فصل کاری در استان کردستان کمتر از سایر نقاط کشور است.

وی ادامه داد: در کنار شرایط ویژه جغرافیایی نیز زمان توزیع اعتبارات سالانه نیز مناسب نبوده و همه این دلایل باعث می شود که شتاب پروژه های عمرانی در استان با مشکل مواجه شوند ولی علیرغم این مشکلات در حال حاضر تلاش ما این است که اعتبارات را بر اساس برنامه زمانبندی شده در سطح استان توزیع کنیم.

استاندار کردستان با اشاره به میزان اعتبارات عمرانی استان در سال جاری افزود: در سال جاری سهم کردستان از اعتبارات عمرانی استانی یک هزار و 275 میلیارد ریال می باشد که برنامه کامل توزیع آن در سطح شهرستان های استان نیز به فرمانداری ها ابلاغ شده است.

نجار گفت: با توجه به بررسی های صورت گرفته و همچنین توجه به 10 شاخص در سطح استان سهم هر شهرستان به شرح زیر مشخص شده است که شهرستان بیجار 9 درصد، دیواندره 8، دهگلان 6.2، سروآباد 7.5، سقز 12.5، سنندج 23.3، قروه 8، کامیاران 7.5 و مریوان 10 درصد از کل اعتبارات عمرانی استان را در اختیار خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: کمیته برنامه ریزی فرمانداری های استان نیز باید با توجه به شناخت میزان نیازمند های هر شهرستان اعتبارات خاصی را برای پروژه های بخش های مختلف در نظر بگیرند.

استاندار کردستان در پایان اظهار امیدواری کرد که در سال اصلاح الگویی مصرف مدیران استان برنامه ریزی خاصی برای هزینه هر چه بهتر اعتبارات عمرانی را در دستور کار خود قرار دهند.