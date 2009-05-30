پرویز دانایی در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: سرانه ورزشی فضاهای سرپوشیده، پنج صدم متر مربع و فضای روباز نیز 23 صدم متر مربع است در حالیکه این رقم در مجموع باید به یک متر مربع با اولویت دانش‌ آموزان دختر برسد.

وی با بیان اینکه سرانه ورزش دانش ‌آموزان خراسان رضوی هشت هزار ریال است، گفت: امسال نحوه بودجه ‌ریزی در آموزشگاه‌ ها تغییراتی داشته و ممکن است این سرانه در مراحل بعدی بودجه ‌ریزی تغییر کند.

دانایی با اشاره به اینکه دو ساعت درس تربیت بدنی در هفته ناکافی است، ادامه داد: در برنامه چهارم توسعه پیش‌ بینی شده که به سه ساعت افزایش یابد و در حال حاضر آموزشگاه‌ های استان در این مورد پیش قدم شده اند و این امر امسال در مدارس راهنمایی استان انجام شد.

وی ادامه داد: امید است شرایط استخدامی مهیا شود تا بتوانیم کمبود مربی ورزش ناشی از این افزایش ساعت تربیت‌ بدنی را نیز جبران کنیم.

دانایی با اشاره به اینکه با حذف در ورزش دانش آموزی نیز می ‌توان صرفه‌ جویی کرد و هم به نتیجه مطلوبتری رسید، یادآور شد: بهتر است که تمام فعالیتهای مرتبط با ورزش دانش ‌آموزان توسط گروه تربیت‌ بدنی آموزش و پرورش انجام شود.

وی گفت: تعامل تربیت ‌بدنی آموزش و پرورش با هیئتهای ورزشی به ارتقای ورزش کمک بزرگی می کند و ما به طور کامل آماده هر نوع همکاری در این رابطه هستیم.

دانایی به سطوح ورزش در مدارس نیز اشاره کرد و افزود: سطح نخست کاری، ورزش همگانی است که بسیاری از ارگانها متولی آن هستند و سطح دوم ورزشهای پرورشی است که وظیفه آموزش بر آنها محول شده و در کشور ما رسالت آن عمدتا بر عهده مراکز آموزشی است و اعتبارات آن باید از طریق دولت تعیین شود و سطح بعدی ورزش قهرمانی است که مسائل مالی آن به گونه ‌ای دیگر تعریف ‌شود.

وی با بیان اینکه ورزش حرفه‌ای به عنوان سطح آخر بحثهای اقتصادی خاص خود را دارد، افزود: جایگاه آموزش و پرورش در بعد ورزش قهرمانی خوب است اما قهرمانان‌ ما تنها تا 17 سالگی دست ما هستند و وظیفه بخشهای دیگر است که بعد از این سن این استعدادها را بیشتر شکوفا کنند.