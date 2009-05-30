طرح حفاظتی و امنیتی انتخابات استان تهران تدوین شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کلام الله خلخالی افزود: بیش از 20 هزار نفر نیروی حفاظتی و انتظامی، امنیتی و حفاظت بیش از 6 هزار صندوق رای در استان تهران را بر عهده خواهند داشت.

خلخالی با بیان اینکه در شهر تهران بیش از 9 هزار نفر از نیروهای امنیتی و حفاظتی، امنیت شعب اخذ رای را به عهده دارند خاطر نشان کرد: در روزهای منتهی به روز رای گیری و در روز رای گیری و پس از آن برای حفظ امنیت عمومی شهر و شهروندان طرح های حفاظتی خاص نیز پیش بینی شده است.

وی همچنین حفاظت از ستادهای انتخابات و اماکن تعریف شده حساس و حیاتی شهرهای استان تهران به خصوص شهر تهران را یکی از اولویت های طرح های امنیتی و حفاظتی کمیته امنیت انتخابات استان تهران اعلام کرد و گفت: طرح های امنیتی درون سازمانی نیروی انتظامی تهران بزرگ و استان تهران در طرح امنیتی انتخابات استان تهران در نظر گرفته شده و همه دستگاه های اجرایی موظف به رعایت ضوابط امنیتی ابلاغیه کمیته امنیتی ستاد انتخابات استان تهران می باشند.

مدیر کل امنیتی انتظامی استانداری تهران یادآور شد: در کمیته امنیتی ستاد انتخابات استان تهران نیروهای انتظامی تهران بزرگ و استان تهران، اداره کل اطلاعات غرب استان، سازمان اطلاعات استان تهران، سپاه حضرت رسول تهران بزرگ، دادگستری استان، معاونت اطلاعات ارتش، قرارگاه ثارالله، سپاه سید الهشداء استان و دیگر ارگانهای ذیربط با هدف برگزاری انتخاباتی پرشور و سالم همراه با آرامش شهروندان مشارکت و همکاری دارند.

خلخالی اظهار داشت: تمامی اعضا کمیته امنیت یاز سه روز قبل تا یک روز پس از برگزاری انتخابات به طور تمام وقت در ستاد انتخابات استان تهران حضور مستمر داشته و بر اجرای صحیح و کامل طرح های حفاظتی و امنیتی به طور مستقیم نظارت وکنترل خواهند داشت.

رئیس کمیته امنیتی انتخابات استان تهران از پیش دو فروند بالگرد برای انتخابات استان تهران توسط این کمیته خبر داد و گفت: برای هر صندوق رای به تناسب حساسیت شعب اخذ رای تیم و نفرات لازم پیش بینی شده است که در حال طی دوره های آموزش و توجیهی هستند.