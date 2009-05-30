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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۴۴

بنیاد بهادر نور فینالیست لیگ برتر بوکس کشور شد

بنیاد بهادر نور فینالیست لیگ برتر بوکس کشور شد

ساری - خبرگزاری مهر: تیم بنیاد بهادر نور با برتری برابر مهمان خود به دیدار پایانی رقابتهای لیگ برتر بوکس باشگاه های کشور صعود کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، از مرحله نیمه نهایی این رقابتها پیش از ظهر شنبه تیم بنیاد بهادر نور در سالن ورزشی جهان پهلوان غلامرضا تختی شهرستان نور میزبان تیم ساپکو تهران بود و در نهایت مهمان تهرانی خود را با شکست بدرقه کرد.

نماینده مازندران در این دیدار حساس و سخت موفق به برتری شش بر پنج برابر"ساپکو تهران" شد و به دیدار پایانی لیگ برتر بوکس باشگاه های کشور صعود کرد.

بوکسورهای تیم بنیاد بهادر نور در این دیدار با حمایت و تشویقهای بی امان همشهریان خود با روحیه مضاعف تری حریف سرسخت خود را با شکست بدرقه کرند.

دیدار دو تیم حدود دو هفته قبل به علت درگیری های میان مربیان و بازیکنان دو تیم نیمه تمام مانده بود که با نظر فدارسیون بوکس این دیدار روز گذشته برگزار شد.

تیم بنیاد بهادر نور در دیدار پایانی لیگ برتر بوکس باشگاه های کشور حریف تیم فولاد مبارکه اصفهان شد که پیش از این به دیدار فینال صعود کرده بود.

دیدار دو تیم در فینال لیگ برتر بوکس باشگاه های کشور پنج تیرماه در تهران برگزار می شود.

کد مطلب 887881

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