سهم بخش خصوصی و تعاون از اقتصاد کشور ناچیز است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سیدموسی متوسلین شامگاه شنبه در جلسه هیئت مدیره اتاق تعاون استان زنجان با مدیران دستگاه های اجرایی، با اشاره به برخی معافیتها و مزایای فعالیت در بخش تعاون افزود: طبق برنامه پنج ساله پنجم باید تا پایان این برنامه سهم تعاون را به 25 درصد رسانده و سهم دولت را تا 20 درصد کاهش دهیم.

وی تاکید کرد: باید در بخش تعاون 20 درصد بیشتر از بخش خصوصی باشد، همچنین دولت مکلف است بانک توسعه تعاون را با سرمایه 500 میلیارد تومانی ایجاد کند که بانک مرکزی نیز موظف به تامین این سرمایه شده است.

متوسلین همچنین به حضور مجموعه مدیران اداره تعاون و اتاق تعاون شمالغرب کشور در یک نشست اشاره کرد و گفت: در این جلسه قرار شد که طبق اصل 44 قانون اساسی، ظرفیتهای منطقه شمالغرب شناسایی و به سرمایه گذاران معرفی شود تا سبب جذب آنان شود.

متوسلین اتاق تعاون در صدد بهره مندی از مجموعه توانمندی های استان است، افزود: عمده وظایفی که در حوزه صنایع و معادن بر عهده اتاق بازرگانی است، در حوزه تعاون بر عهده اتاق تعاون بوده و در بخش دیگری از وظایف خود باید خدمات مشاوره ای به شرکتها ارائه دهد.

متوسلین از حضور هیئت مدیره جدید از سه ماه قبل در این اتاق خبر داد و افزود: هم اکنون تغییراتی در اتاق ایجاد شده و قرار است در کنار تعامل با اتاق بازرگانی از مجموعه توانمندی های استان و پتانسیلهای بخش خصوصی حداکثر استفاده را ببریم.

مدیرکل اداره تعاون استان زنجان با اشاره به جلسه مشترک هیئت مدیره در اتاق بازرگانی و تعاون در هفته گذشته ادامه داد: یکی از مسائلی که می تواند استفاده از ظرفیتهای موجود استان را تسریع کند، ایجاد تعادل بین این دو اتاق است که راهکارهای کاربردی هر دو اتاق در آن بررسی شده تا بتوانیم از ظرفیتهای غیردولتی برای ورود به بخش دولتی استفاده کنیم.

محسن جاویدان، دبیر کل اتاق تعاون استان زنجان نیز در این جلسه از سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد کشور به عنوان یکی از سیاستهای کلی اصل 44 یاد کرد و افزود: این موضوع در کنار فقرزدایی به بخش تعاون واگذار شد که تحقق این امر بدون همکاری سایر دستگاه ها امکان پذیر نیست.

وی از اعلام آمادگی اتاق تعاون استان زنجان برای تصدی امور دولتی که قابل واگذاری است خبر داد و تاکید کرد: امکان اینکه ما به تنهایی از سهم شش درصدی تعاون در اقتصاد به 25 درصد برسیم وجود ندارد مگر اینکه مدیران دولتی در مراجع تصمیم گیری از ما حمایت کنند.

رسول منصوری، رئیس سازمان بازرگانی استان زنجان آغاز این روند در بخش تعاون را حرکتی خوب دانست و گفت: زمانی که اتاق بازگانی در دهه 70 تشکیل می شد ما به آنها نیز توصیه کردیم که در تعامل با بخش دولتی به گونه ای رفتار کنند که نه بحث ایجاد رانت پیش آید و نه یک رابطه یک طرفه ایجاد شود اما باید به خاطر داشت که این حرکتها باید به صورت مداوم وجود داشته باشد.

منصوری به تجربه دبیرخانه کارگروه توسعه صادرات در استان اشاره کرد و افزود: تا کنون از سوی بخش خصوصی هیچ پیشنهادی به این دبیرخانه ارائه نشده و اغلب مسئولیتها به تنهایی بر دوش سازمان بازرگانی است در حالی که بخش خصوصی باید در این مورد فعالتر باشد، پیشنهاد می کنم که اتاق تعاون حتما در بحث ارائه پیشنهادها وارد عمل شود.

وی در مورد یکی از پیشنهادهای عملی خود به اتاق تعاون اظهار داشت: هم اکنون 36 هزار صنف در استان فعالیت می کنند که نیاز داریم در صورت موافقت این اصناف را به مسیر تعاونی وارد کنیم.

منصوری به حضور اتاق تعاون در هیئتهای تجاری اشاره کرد و افزود: ما هنوز نتوانسته ایم در دهکده جهانی، سهم خود را بگیریم، باید ذهنیت مردم را نسبت به تعاونی ها عوض کنیم تا سرمایه های مردمی را جمع کنیم.

رئیس سازمان بازرگانی در خصوص ایجاد منطقه ویژه تجاری در نزدیکی فرودگاه زنجان گفت: هم اکنون ما به دنبال ایجاد این منطقه در نزدیکی فرودگاه هستیم تا فرودگاه را احیا کنیم اما این عملی نیست، از شما می خواهیم که این موضع را نیز بررسی کنید.

منصوری ایجاد پایانه صادراتی را از دیگر پروژه هایی دانست که اتاق تعاون می تواند در آن مشارکت کند.