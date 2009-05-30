دمشق از ایران در مقابله با تروریسم حمایت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، یک منبع رسمی سوریه خاطرنشان کرد: دمشق به طور کامل از ایران در برابر تمامی تلاش ها برای از بین ثبات آن و نیز مبارزه با تمامی اشکال تروریسم در منطقه حمایت می کند.

در همین حال ترکیه و کویت نیز با انتشار بیانیه هایی جداگانه انفجار تروریستی زاهدان را محکوم و آن را اقدامی غیر انسانی توصیف کردند.

در این بیانیه ها با خانواده های قربانیان این حادثه تروریستی ابراز همدردی شده است.

در حمله تروریستی مسجد امیر المومنین زهدان که غروب پنجشنبه هفته گذشته رخ داد، 25 تن شهید و 140 نفر مجروح شدند.