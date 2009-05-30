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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۳۳

"زیستن با تردید" منتشر شد

کتاب "زیستن با تردید: اهمیت اخلاقی ناآگاهی" اثر "مایکل ج.زیمرمن" از سوی انتشارات دانشگاه کمبریج در 218 صفحه به چاپ رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، هر انتخابی که از سوی انسان صورت می‌گیرد، به مثابه تقابل با پیشینه‌ای از ناآگاهی‌ها در مورد گذشته، آینده و شرایط است. در مورد اهمیت اخلاقی چنین ناآگاهی فیلسوفان دیدگاه‌های متفاوتی دارند. برخی معتقدند که این ناآگاهی تأثیر مستقیم بر چگونه رفتار کردن ما دارد و پرسش این فیلسوفان این است که الزامات اخلاقی انسان چیستند.

برخی فیلسوفان این دیدگاه را رد می‌کنند و معتقدند که این ناآگاهی فقط تأثیر بر چگونگی قضاوت ما، زمانی که رفتار می‌کنیم و دست به انتخاب می‌زنیم، دارد. پرسش این متفکران این است که مسؤلیت ما در قبال انتخابهایمان چیست.

"مایکل زیمرمن" معتقد است که ناآگاهی ما تأثیر بر هر دو پرسش مطرح شده دارد. او به الزامات اخلاقی و مسؤلیت اخلاقی همراه با خرد رایج اعتقاد دارد.

"زیمرمن" پروفسور فلسفه در دانشگاه کارولینای شمالی و کتاب "مفهوم الزام اخلاقی" از جمله آثار او است.

فهرست عناوین این کتاب عبارتند از: 1 – ناآگاهی و الزام؛ سه دیدگاه درباره الزام اخلاقی؛ الزام اخلاقی از دید "راس"(Ross)، 2 – مخاطره و حق؛ حقوق اخلاقی؛ 3 – چشم انداز امکان‌گرایی؛ عمل بین‌المللی؛ الزام و کنترل؛ تغییرات در الزام، 4 – ناآگاهی و مسؤلیت؛ ناآگاهی اخلاقی در مقابل مسؤلیت اخلاقی؛ ناآگاهی به مثابه یک عذر؛ اتهام.

کد مطلب 887886

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