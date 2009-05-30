اخبار انتخابات استانها

مولاداد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: برای هر چه با شکوهتر برگزار شدن انتخابات دهم ریاست جمهوری 68صندوق اخذ رای برای این شهرستان پیش بینی شده که از این تعداد 43صندوق ثابت و 25صندوق سیار است و هزار و 500 نفر در بخشهای مختلف به عنوان عوامل اجرایی در برگزاری انتخابات همکاری دارند.

رشیدی خاطرنشان کرد: از 15اردیبهشت ماه جاری ستاد انتخابات این شهرستان تشکیل و کمیته های مختلف این ستاد تعیین و کار خود را آغاز کردند.

وی اظهار داشت: تمامی دستگاه های کارت خوان ویژه رای گیری الکترونیکی تحویل ستاد انتخابات این شهرستان شده و جهت آموزش استفاده از این امکانات تمامی کاربران 68صندوق مذکور دوره های آموزشی ویژه ای را طی کرده اند.

رشیدی ادامه داد: تا کنون در این شهرستان از سوی حامیان کاندیداهای مختلف کوچکترین تخلفی صورت نگرفته است.

50 هزار نفر در شهرستان کنگاور واجد شرایط رای دادن هستند

همچنین فرماندار شهرستان کنگاور نیز گفت: از کل جمعیت این شهرستان، 50 هزار و 50 نفر واجد شرایط رای دادن هستند و می توانند در دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنند.

غلامرضا حیدری با اشاره به تعداد صندوقهای در نظر گرفته شده جهت اخذ رای در این ظهرستان اظهار داشت: مجموعاً 75 صندوق برای جمع آوری آرای مردم در نظر گرفته شده که از این تعداد 38 صندوق آن شهری و 37 صندوق نیز روستایی می باشند همچنین از جمع 38 صندوق شهری در نظر گرفته شده در این شهرستان 36 صندوق آن ثابت و دو صندوق سیار است، همچنین از مجموع 37 صندوق روستایی، 9 صندوق آن ثابت و 28 صندوق نیز به شکل سیار در نظر گرفته شده است.

حیدری تصریح کرد: هزار و 700 نفر از عوامل اجرایی و نظارتی کار برگزاری انتخابات را در شهرستان کنگاور برعهده دارند.