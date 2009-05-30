به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین انتصاریان رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران (مجری جایزه ملی کیفیت) با اعلام این مطلب، افزود: سال گذشته و در جریان پنجمین دوره جایزه ملی کیفیت برای نخستین بار، این جایزه ملی با مدل بومی و ملی که حاصل اندیشه خلاق ایرانی و دانش جهانی در زمینه مدیریت کیفیت است، برگزار گردید و امسال نیز شش دوره جایزه ملی کیفیت، با همان مدل ملی، هم زمان با روز ملی کیفیت بر پا خواهد شد.

وی سپس با اشاره به مصوبات شورای عالی استاندارد، گفت: شورای عالی استاندارد که اعضای آن رئیس جمهور ، دو تن از معاونین وی، چند تن از وزراء و دادستان کل کشور و ... هستند، در یکصد و دومین جلسه خود، تاسیس جایزه ملی کیفیت ایران را به عنوان تنها جایزه ملی کشور به تصویب خود رساند و متولی این جایزه را موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین نمود.

وی افزود: در ششمین دوره بر پایی این جایزه، انجمن مدیریت کیفیت ایران اجرای این فرآیند ملی را بر عهده داشته است.

انتصاریان ادامه داد: بر اساس مصوبات یکصدو چهارمین جلسه شورای عالی استاندارد، دستگاه‌های اجرایی موظف به برگزاری بخشی ومعرفی واحدهای برترموسسه شده اند.

وی افزود: امسال در راستای اجرای این مصوبه، علاوه بر اینکه نظام نامه جایزه مورد بازنگری قرار گرفت، اقداماتی نیز در راستای شناسایی واحد‌های حایز شرایط در بخش‌های گوناگون انجام پذیرفت.

رئیس انجمن مدیریت کیفیت ایران سپس با اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان سال اصلاح و الگوی مصرف، گفت: مدل نوین جایزه ملی کیفیت به عنوان یک مدل بومی و ملی با ویژگی‌ها و معیار‌هایی که داراست، دقت ویژه‌ای بر روند اصلاح الگو‌های تولید و کیفیت محصول دارد که در نهایت این روش‌ها و معیار‌ها تاثیر به سزایی بر اصلاح الگوی مصرف از طریق ارایه فرایند‌های مناسب تر تولید و عرضه محصولات با کیفیت تر خواهد داشت.

وی در پایان گفت: آخرین مهلت ثبت نام واحد‌های متقاضی حضور در ششمین دوره جایزه ملی کیفیت ایران تیر ماه سالجاری است.