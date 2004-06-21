پرسپوليس با لوكا بوناچيچ هم مذاكره مي كند

به گزارش خبرنگار" مهر" پس ازآنكه علي پروين بعنوان مديرفني باشگاه پرسپوليس انتخاب شد، وظيفه انتخاب سرمربي جديد اين تيم نيزبه اوواگذارشد. مديرفني پرسپوليس پس ازصحبتهايي كه بااعضاي هيات مديره انجام داد، تصميم گرفت يك مربي خارجي را براي فصل آينده به ايران بياورد كه دراين راستا با چند مربي اروپايي وارد مذاكره شدند اماهنوزباهيچيك ازآنها به توافق نرسيد است.

يكي ازنزديكان پرسپوليس با تاييد مذاكرات انجام شده با مربياني كه تاكنون نام آنها مطرح شده است ازمذاكره مسئولان اين باشگاه با لوكابوناچيچ سرمربي فصل قبل فولاد خبرداد كه درحال حاضرمشغول صحبت با استقلال اهوازاست. اين مقام مسئول تاكيد كرد طي روزهاي آينده با لوكابوناچيچ نيزمذاكره خواهند كرد تا شرايط اوبراي حضوردرپرسپوليس را بررسي كنند. بوناچيچ يك فصل موفق رادرفولاد خوزستان سپري كرد وبا آشنايي كه به فوتبال و بازيكنان ايران دارد مي تواند براي پرسپوليس بهترازمربياني عمل كند كه هيچ شناختي از فوتبال ايران ندارند وبايد يك سال را براي پيدا كردن اين شناخت سپري كنند.