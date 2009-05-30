سرمایه گذاری در مترو عین اصلاح الگوی مصرف است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدباقر قالیباف روز شنبه در حاشیه افتتاح ایستگاه مترو میدان انقلاب با بیان اینکه ساخت هر کیلومتر مترو حدود 40 میلیارد تومان هزینه در بر دارد افزود: برای توسعه سریع مترو تهران با کمبود بودجه مواجه هستیم و امیدواریم دولت و مجلس توجه ویژه به این پدید مهم و تاثیر گذار شهری داشته باشند.

شهردار تهران اظهارداشت: وقتی امروز این امکان وجود دارد که شهروندان از کرج تا منتهی الیه شرقی تهران ( میدان شهید کلاهدوز) را با مترو 45 دقیقه ای طی کنند و میلیونها ساعت وقت و هزینه صرفه جویی شود باید مسئولین به مترو توجه ویژه داشته باشند و برای توسعه و تکمیل شبکه مترو در تهران و کلان شهرها عزم ملی به وجود بیاید.

وی تاکید کرد: در واقع سرمایه گذاری در مترو عین رعایت اصلاح الگوی مصرف و صرفه جویی در وقت و امکانات و منابع کشور است و باید به عنوان یک درخواست عمومی و نیاز مهم در جامعه این پدیده شهری و اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

شهردار تهران همچنین در مورد سئوال یکی از خبرنگاران مبنی براینکه در افتتاح ایستگاه مترو انقلاب نوعی شتاب زدگی به چشم می خورد و ظریف کاریها تکمیل نشده است گفت: هیچ شتابزدگی ای وجود ندارد، ما تنها خود را مکلف می دانیم هر امکاناتی را در اولین فرصت ممکن برای خدمات رسانی به شهروندان در اختیارشان بگذاریم و امکان سرویس دهی و خدمات رسانی را به آنها فراهم کنیم.

برای توسعه سریع مترو تهران با کمبود بودجه مواجه هستیم و امیدواریم دولت و مجلس توجه ویژه به این پدید مهم و تاثیر گذار شهری داشته باشند

قالیباف

وی ادامه داد: وقتی شهروندان می توانند از میدان شهدا تا میدان انقلاب را کمتر از 12 دقیقه طی کنند ما موظف هستیم که در اولین فرصت ممکن این ایستگاه را برای خدمات رسانی به شهروندان آماده سازی کنیم. حال در این میان ممکن است سقف بالایی ایستگاه نیاز به زیباسازی داشته باشد و فضای سبز محوطه تکمیل نشده باشد و این کار 2 ماه زمان ببرد. اما ما نمی توانیم پروژه را نگاه داریم و حداقل 150 هزار نفر را از خدمات رسانی این ایستگاه بی بهره نگاه داریم تا ظریف کاری ها به اتمام برسد.

محمد باقر قالیباف خاطر نشان کرد: همچنین نصب پله برقی ها پروسه زمان بر است که ما در مراسم افتتاح 3 ایستگاه جدید از خط یک نیز گفتیم طی 40 روز پله های این ایستگاهها نصب خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه به مرور و در کوتاه ترین زمان تمام امکانات در ایستگاه های جدید مترو تکمیل خواهد شد گفت: در صورت وجود هرگونه نقص و کاستی در پروژه پیمانکاران باید پاسخ گو باشند زیرا پروژه های مترو یک سال گارانتی دارد و تا یک سال پیمانکاران باید در مقابل هر عیب و نقصی جوابگو باشند.

شهردار تهران همچنین در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران درباره کیفیت آسفالت در تهران گفت: کارخانه های آسفالت در تهران تا چندی پیش عمر متوسط شان بیش از 30 سال بود اما خوشبختانه طی 2 سال گذشته امکانات جدید در کارخانه های آسفالت به کارگیری شد به گونه ای که اکنون 40 درصد از آسفالتهای تولیدی از استاندارد و مرغوب لازم و مورد تاید برخورددارند که این آسفالتها بر اساس اولویت بیش تر در بزرگراهها پخش می شود اما امیدواریم در آینده نزدیک بتوانیم تمام آسفالت شهر را از بهترین آسفالتها با استاندارد های جهانی فراهم کنیم.