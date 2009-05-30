به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مهدی زاهدی با بیان اینکه دانشجویان تحصیلات تکمیلی نقش اصلی را در رسیدن به مرزهای دانش و توسعه علمی کشور ایفا می کنند، افزود: ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد در سال 1388 نسبت به سال 1383، سه برابر رشد داشته است.

وی گفت : در سال 1383 ظرفیت پذیرش مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاهها 25 هزار و 765 نفر بود که در سال 1387 این تعداد به 57 هزار و 950 نفر افزایش یافت و برای سال 1388 نیز75 هزار ظرفیت در مقطع کارشناسی ارشد در نظر گرفته شده است.

وزیر علوم ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری در سال 88 را 6 هزار نفر اعلام کرد و گفت: در سال 1383 ظرفیت پذیرش دانشجو در مقطع دکتری در کشور 2 هزار و 490 نفر بود که این میزان در سال 1387 با رشد 100 درصدی به 5 هزار و 110 نفر افزایش یافت.

وی گفت: طبق سند چشم انداز بیست ساله باید 20 درصد دانشجویان کارشناسی وارد مقطع تحصیلات تکمیلی شوند لذا برنامه های این وزارتخانه هماهنگ با سند چشم انداز و برنامه چهارم توسعه در جهت رشد تحصیلات تکمیلی دانشگاهها است.