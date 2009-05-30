قاطعیت شرکتهای ژاپنی برای حضور در بازار ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، در جریان این دیدارها محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با اشاره به ظرفیتهای موجود برای افزایش روابط تجاری دو طرف اظهار کرد: روابط ایران و ژاپن به دلیل تاثیرپذیری از مسایل سیاسی نتوانسته متناسب با افزایش مبادلات اقتصادی ایران با سایر کشورها رشد پیدا کند.

وی افزود: با توجه به روند خصوصی سازی در ایران، حضور شرکتهای ژاپنی می تواند در ایران افزایش یافته و حجم روابط تا سه برابر توسعه پیدا کند.

رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: در شرایط فعلی دو روش "صبر و انتظار" یا روش "برخود فعال" می تواند وجود داشته باشد که روش اول باعث از دست دادن فرصتها و افزایش هزینه ها برای شرکتهای ژاپنی خواهد شد.

وی ادامه داد: اما روش دوم می تواند ادامه حضور آنها در بازار ایران را تضمین کرده و حجم مبادلات اقتصادی را افزایش دهد که امیدواریم شرکتهای ژاپنی از روش دوم استفاده کنند.

نهاوندیان برای گسترش روابط بین دو کشور پیشنهاد کرد که جشن هشتادمین سالگرد روابط سیاسی دو کشور با حضور یک هیات تجاری از ژاپن در تهران برگزار شود که این پیشنهاد مورد استقبال نماینده وزارت اقتصاد و تجارت ژاپن نیز قرار گرفت.

در ادامه عباس عراقچی سفیر ایران در ژاپن تصریح کرد: وظیفه ما تلاش برای جدا کردن روابط ایران و ژاپن با سایر کشورها است و سفر اخیر وزیر امور خارجه ژاپن به تهران و ملاقات رئیس جمهور ایران با نخست وزیر ژاپن در جریان کنفرانس فائو در رم نیز در همین راستا بوده است و باید روابط در زمینه اقتصاد تداوم یابد.

نمایندگان شرکتهای ژاپنی ضمن اشاره به حضور و فعالیتهای خود در بازار ایران به ادامه حضور و گسترش فعالیت در کشورمان ابراز تمایل کرده و تاکید کردند: با وجود مشکلات سیاسی، تصمیم به تداوم روابط تجاری و سرمایه گذاری در ایران دارند.