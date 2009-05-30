حسین نصرالله زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد افزود: امروز تولید بیواتانل در کشور نیازمند برنامه ریزی و سرمایه گذاری بوده و این امر خود نیازمند زمان است.

مجری طرح سوخت سبز گفت: واحدهای تولید بیواتانل و دیگر سوختهای زیستی از پتانسیل بالایی برای کارآفرینی برخوردار است و بدین جهت نیز مانع مهاجرت نیروی کار به شهرهای بزرگ و صنعتی می شود.

وی ادامه داد: امروز به دلیل محدودیت سوختهای فسیلی اتانول به عنوان یکی از مواد اکسیژنه بالا برنده عدد اتان به عنوان سوختی مرغوب به طور جدی و گسترده در دنیا مطرح است.

نصرالله زاده گفت: برای تولید اتانول در دنیا از گیاهانی چون چغندر قند، جو، سیب زمینی، نیشکر، ذرت، کاساوا، آفتابگردان و ضایعات کشاورزی استفاده می شود.

وی با اشاره به صادرات نفت خام ایران گفت: رشد مصرف مواد نفتی در کشور به گونه ای است که در زمینه بنزین از چند سال قبل و در زمینه گازوئیل از سال 85 به وارد کننده این محصولات تبدیل شده ایم.

وی ادامه داد: در حال حاضر پروژه سوخت سبز که 40 درصد سرمایه گذاری آن دولتی مربوط به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و 60 درصد مربوط به بخش خصوصی است در منطقه ویژه اقتصادی دامغان اجرا می شود و در صورت بهره برداری تمامی تولیدات سالانه اتانل آن در بازار داخل مصرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه با احداث کارخانه تولید سوخت سبز سالانه 66 میلیون لیتر بیواتانول و 25 هزار تن انواع پلیمر گیاهی تولید خواهد شد، گفت: بیواتانل تولیدی این مجموعه با درجه خلوص 8/99 درصد در حد استاندارد جهانی و مناسب برای سوخت موتورهای بنزینی خواهد بود.

وی عنوان کرد: رویکرد دولتها به اجرای طرحهای سبز به این دلیل است که از طریق رشد صنعت و توسعه بهره وری در صنایع تبدیلی، کشاورزی، توسعه اشتغال و درآمد شغلی حاصل می شود، از طرف دیگر بحث امنیت انرژی و صیانت از محیط زیست از دیگر مزیتهای سوخت سبز است.