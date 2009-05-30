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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۴:۵۴

به دنبال حادثه زاهدان؛

سفیر پاکستان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد

سفیر پاکستان در تهران به وزارت خارجه فراخوانده شد

در پی حادثه تروریستی بمب گذاری در مسجد شیعیان در شهر زاهدان که منجر به شهادت شماری از افراد بی گناه گردید و پذیرش مسئولیت این حادثه از سوی گروه تروریستی ریگی، سفیر پاکستان در تهران به وزارت امور خارجه فراخوانده شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت امور خارجه در این دیدار مراتب اعتراض و نگرانی عمیق جمهوری اسلامی ایران نسبت به ادامه فعالیت عناصر شرور و تروریست در مناطق مرزی دو کشور را ابلاغ کرد.

محمد بخش عباسی سفیر پاکستان نیز قول داد در اولین فرصت موضوع را جهت پیگیری به مقامات عالیه کشورش منعکس نماید.

وی ضمن محکومیت اینگونه حوادث، بر تعهد کشور متبوعش جهت مقابله با این قبیل گروه های تروریستی تاکید کرد.

همچنین طرفین در این ملاقات تاکید داشتند برخی از عوامل مخالف توسعه مناسبات میان دو کشور اسلامی و همسایه بوده و هر گاه تحرک جدیدی در مناسبات ایجاد شود، به دنبال بر هم زدن ومخدوش کردن این وضعیت هستند که باید با هوشیاری نهادهای ذیربط دو کشور با این قبیل تحرکات که منافع دو کشور را هدف قرار داده، مقابله جدی صورت گیرد.

کد مطلب 887896

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