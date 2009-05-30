12 هزار تن کلزا در گلستان خرید تضمینی شد

فغان فغانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: هر کیلوگرم دانه روغنی کلزا با احتساب دو درصد ناخالصی و 10 درصد رطوبت، شش هزار و 200 ریال خرید تضمینی می شود.

وی اظهار داشت: تاکنون تمامی مطالبات کشاورزان پرداخت شد و بهای کلزا به صورت به روز پرداخت می شود و 39 مرکز خرید تضمینی دانه های روغنی کلزا برای خرید محصول از کشاورزان در استان دائر شد و کشاورزان می توانند محصولات خود را به این مراکز عرضه کنند.

سرپرست سازمان تعاون روستایی گلستان گفت: 220 میلیارد ریال برای خرید دانه های روغنی کلزا در استان نیاز است و با پیگیری های انجام شده در تلاش هستیم تا بهای محصول کشاورزان را در کوتاهترین زمان پرداخت کنیم.



وی بیان داشت: مراکز خرید تضمینی دانه های روغنی در شهرستانهای گنبد کاووس، آزادشهر، گرگان، رامیان، علی آباد کتول، مینودشت، آق قلا، بندرگز، بندر ترکمن، کلاله، دانه روغنی کلزا را از کشاورزان خریداری می کنند.

وی سطح زیر کشت دانه روغنی کلزا را در استان 20 هزار و 990 هکتار اعلام کرد و ادامه داد: پیش بینی می شود امسال 35 هزار تن دانه کلزا در استان تولید شود.

وی عنوان کرد: کار خرید دانه روغنی کلزا از دو هفته قبل در گلستان آغاز شد و تا 25 خردادماه از کشاورزان ادامه دارد.