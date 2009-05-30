نمایشگاه اسناد و مطالعات راهبردی وزارت صنایع افتتاح شد

به گزارش برگزاری مهر، علی اکبر محرابیان در این مراسم گفت: وزارت صنایع و معادن از معدود دستگاههای دارای سند راهبرد توسعه صنعتی است که در طول فعالیت دولت نهم اصلاح و ابلاغ شد.

وزیر صنایع و معادن افزود: در این نمایشگاه250 عنوان سند راهبردی بصورت مجلد و 1300 عنوان به صورت دیجیتالی از اسناد پژوهشی و مطالعات راهبردی وزارت صنایع و معادن برای اولین بار به نمایش درآمده است.

وی خاطرنشان کرد: دستاوردهای عرضه شده در این نمایشگاه حاصل اقدمات چهار سال اخیر در بخش صنعت و معدن است که امروز از این اسناد رونمایی شد.

محرابیان افزود: سند راهبرد توسعه صنعتی به سیاستهای خرد و کلان و جداول اهداف کمی و سیاستهای بخشی می پردازد، لذا ضرورت داشت که ما برنامه های عملیاتی را در حوزه های مرتبط تعریف کنیم.

وی تصریح کرد : این اسناد برای محققان، پژوهشگران، دانشجویان رشته های مختلف بخش صنعت و معدن بعنوان مهمترین منبع و اسناد گرانبها محسوب می شود که با مطالعات و اقدمات وزارت صنایع ومعادن و همکاری تشکلهای صنعتی و معدنی و نیروهای نخبه دانشگاهها به نتیجه رسیده است.

وزیر صنایع ومعادن با تشریح بخشهای مختلف نمایشگاه گفت: این نمایشگاه شامل اسناد راهبرد توسعه صنعتی و برنامه های عملیاتی مرتبط با آن در حوزه های معدن و صنایع معدنی، فناوریهای برتر، صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه، صنایع شیمیایی و صنایع پایین دستی پتروشیمی، صنایع نساجی و پوشاک، صنایع دریایی، لبنی، صنایع الکتریکی و فلزی، ارتقای بهره وری، اقتصاد بین الملل، سرمایه گذاری خارجی، مالیات و صنعت، صنایع تبدیلی و کشاورزی، توسعه صادرات، انرژی و صنعت ، صنعتی سازی ساختمان و صنعت مخابرات و ارتباطات می باشد.

وی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه اسناد مطالعات مربوط به صنایع انرژی بر مانند فولاد، آلومینیوم، شیشه، سیمان، کاشی و سرامیک به همراه مطالعات مربوط به آمایش و مکان یابی این صنایع در پهنه کشور و حاشیه خلیج فارس به همراه دهها جلد مستندات مربوطه نیز عرضه شده است.

وزیر صنایع ومعادن تصریح کرد: در این نمایشگاه، بخشی از پژوهشها و تحقیقات اساسی و مطالعات راهبردی و آینده پژوهانه در حوزه صنایع نوین همچنین پژوهشها و مطالعات آینده پژوهانه در حوزه های ریز فناوری، زیست فناوری، زیست فناوری پزشکی، لیزر و اپتیک، الکترونیک و مخابرات و نیز اسناد راهبرد توسعه شهرکهای صنعتی و بخشی از مطالعات پیش امکان سنجی صورت گرفته در راستای طرح آمایش صنعت و معدن به همراه دهها جلد مستندات آن نیز رونمایی شده است.

وزیر صنایع و معادن افزود: همچنین دهها عنوان استاندارد تدوین شده و مطالعات راهبردی در حوزه های اکتشاف و زمین شناسی و مطالعات مرتبط با چگونگی حمایت از مخترعین و مبتکرین، اولویت های صنعتی، مزیت های منطقه ای از زمره مستندات ارائه شده است.