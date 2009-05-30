به گزارش خبرنگار مهر در رشت، تیمهای فینالیست رقابتهای فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه سه کشور در بندرانزلی معرفی شدند.

در مرحله یک چهارم پایانی این مسابقات رشت چهار بر صفر سوادکوه را برد و لاهیجان چهار بر دو از سد تیم ساری گذشت.

با نتایج به دست آمده فردا دیدار فینال را دو تیم رشت با لاهیجان و دیدار رده بندی را سوادکوه با ساری برگزار می کنند.

در سیزدهمین دوره رقابتهای فوتبال دانشجویان پسر دانشگاه های آزاد اسلامی منطقه سه کشور 288 فوتبالیست از 16 واحد دانشگاهی استانهای گیلان و مازندران در دو زمین چمن علی آباد و کپور چال بندر انزلی با هم رقابت می کنند.

عنوان نفرات برتر نخستین دوره رقابتهای اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشور در لاهیجان

نفرات برتر نخستین دوره رقابتهای اتومبیلرانی دو دیفرانسیل کشور در بام سبز لاهیجان مشخص شدند.

در پایان کلاس چهارسلیندر افشین میار نعیمی از تیم دلفان افرد مازندران به مقام قهرمانی رسید.

حسین ترحمی از تیم هیئت لاهیجان و محمدرضا عبدالرسولی از دلفان افرد مازندران دوم و سوم شند.

در کلاس شش سلیندر نیز علی گمرکی از تهران قهرمان شد، فریبرز سید یوسفی از هیئت لاهیجان به مقام دوم رسید و حسین کوهی و رسول پهلوان یلی هر دو از تیم دلفان افرد مازندران به طور مشترک سوم شدند.

در نخستین دوره رقابتهای اتومبیلرانی دو دیفرانسیل یا افرد 35 اتومبیلران از سراسر کشور در بام سبز لاهیجان با هم مسابقه دادند.

رقابتهای گروه اول لیگ برتر فوتبال کشور در بندر انزلی

دومین روز از مرحله نخست رقابتهای گروه اول لیگ برتر فوتبال کشور با انجام چهار دیدار در بندر انزلی پیگیری شد.

در این دیدارها عقاب مازندران دو بر یک پالایش گاز ایلام را برد، اوج نصر فارس هفت بر صفر برابر پاس همدان پیروز شد.

ملوان بندرانزلی و شن سای ساوه به تساوی صفر بر صفر رسیدند و آذرخش هرمزگان با تربیت کردستان نیز به تساوی دو بر دو رضایت دادند.

در دومین دوره لیگ برتر فوتبال بانوان کشور 18 تیم در دوگروه حضور دارند.