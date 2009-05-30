پرداخت معوقات فرهنگیان معجزه بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا علی احمدی در اولین گردهمایی روسای اداری و ارزشیابی سازمانها و مناطق تابعه و مسئولین فناوری اطلاعات آموزش و پرورش که صبح شنبه در اردوگاه شهید باهنر برگزارشد، با بیان اینکه سال مالی آموزش و پرورش در سال 1387 سال طلایی نام گرفت، افزود: من هنوز هم در این جریان مانده ام که چگونه توانستیم بدهی مان به فرهنگیان را از سال 1370 را بپردازیم در حالی که با کسری بودجه شدیدی روبرو بودیم.

وی ادامه داد: بارها اتفاق اقتاده است که لابه لای فایل هایی که به دستم می رسد به موضوعاتی برمی خورم که ضرورت دارد که که به آنها توجه شود و من این را از یاری خداوند می دانم که این موارد را به یاد من می آورد، ضمن اینکه تلاش وافری را در این باره انجام دادیم که صبوری معلمان نیز در این میان کمک زیادی کرد.

وزیر آموزش و پرورش همچنین به عنایت ریاست جمهوری برای تخصیص بودجه بیشتر اشاره کرد و گفت: هم اکنون وضع بودجه ما بهتر از دستگاههای دیگر است ولی سرجمع همه این منابع نصف بدهی های آموزش و پرورش که مجلس نیز از آن با خبر است، نمی شود.

عدم توجه به معلمان چند پایه در قانون مدیریت خدمات کشوری

علی احمدی با اشاره به قانون مدیریت خدمات کشوری آن را دارای مزیتها و محدودیتهایی خواند و افزود: درباره این قانون با اغماضهایی روبرو بودیم. چرا که اعتبارات قانون بدرستی پیش بینی نشده بود.

وی در ادامه با بیان مشکلات اجرای این قانون در آموزش و پرورش گفت: پرداخت حق مدیریت در حوزه آموزشی، تفاوت ساعات کار معلمان و وجود مشاغل مختلف در آموزش و پرورش از دغدغه های جدی است که ما سعی داریم این تفاوتها را بگونه ای حذف یا به حداقل برسانیم.

علی احمدی از طراحی جدول حق سرپرستی واحدهای آموزشی بین 510 تا 1200 مورد خبر داد و افزود: همچنین در تعریف فوق العاده های سختی کار و ویژه و معلمان چند پایه روستایی، فرهنگیان مشغول به خدمت در خارج از کشور و معلمان نیمه وقت نتوانستیم اقدام خاصی را انجام دهیم در حالیکه باید پاسخگوی مطالبات آنها باشیم.

پیش بینی ایاب و ذهاب معلمان دوره گرد

وزیر آموزش و پرورش به پیش بینی هزینه ایاب و ذهاب در ضوابط اجرایی اشاره کرد و گفت: واقعا باید برای معلمان دوره گردی که ازمنطقه ای به منطقه دیگر می روند فکری کرد و هزینه هایی را قائل شد.

در این بخش از برنامه یکی از حضار به وزیر تذکر داد که طبیب دوره گرد که علی احمدی نیز سخنان خود را با این واژه اصلاح کرد.

علی احمدی با بیان اینکه حق ایثارگری نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری شفاف می شود، گفت: حق ایثارگری در این قانون به فوق العاده تبدیل می شود. همچنین دوره های ضمن خدمت نیز برای همه اعمال می شود و معلمان در مناطق محروم نیز فوق العاده دریافت می کنند که در این نرم افزار جدید نیز آورده شده است.

افزایش چهاربرابری حقوق فرهنگیان شاغل به تحصیل تربیت معلم

وی در پایان از افزایش چهاربرابری حقوق فرهنگیان شاغل به تحصیل در مراکز تربیت معلم خبر داد و افزود: طبق قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق این دسته از افراد نیز با جهش بالایی روبرو می شود.