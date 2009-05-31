عدم جمع آوری قلیانها ربطی به انتخابات ندارد

دکتر مصطفی غفاری در خصوص تاخیر در اجرای مجدد قانون جمع آوری قلیانها از سطح قهوه خانه ها و سفره خانه های سنتی به خبرنگار مهر گفت: از لحاظ قانونی کماکان اصرار بر این داریم که مصرف قلیان غیرقانونی است منتهی اجرای کامل آن نیاز به هماهنگی بین بخشی دارد.

ممنوعیت عرضه قلیان در سفره خانه ها و قهوه خانه ها بر اساس قانون جامع کنترل دخانیات، از ابتدای سال گذشته اجرا شد اما به دلیل اعتراض برخی قهوه خانه داران دارای مجوز، این قانون با صدور بخشنامه ای از سوی وزارت کشور متوقف ماند اما این بخشنامه هم بعد از مدتی لغو شد ولی اجرای دوباره قانون همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

غفاری در این زمینه توضیح داد: در آن دوره که این قانون اجرا شد به این نتیجه رسیدند که نیاز به کار فرهنگی بیشتری دارد و مشارکت بین بخشی کامل تری صورت بگیرد.

آمارها نشان می دهد میزان زیان ناشی از مصرف قلیان 40 برابر سیگار است و این در حالی است که خطر یک ساعت استعمال قلیان 200 برابر سیگار است.

رئیس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات در ادامه با اشاره به شروع کارهای آموزشی با همکاری وزارتخانه های کشور، آموزش و پرورش، بازرگانی و نیروی انتظامی و... گفت: عدم اجرای قانون هیچ ربطی به انتخابات ندارد.

غفاری افزود: می بایست برای اجرای چنین کاری در سطح ملی جامعه را آماده کنیم. ما نمی توانیم راهکارهای جایگزین نبینیم و تقاضاهای عمومی در جامعه ایجاد نکنیم اما قوانین مربوطه را اجرا کنیم. و باید جامعه فضایی ایجاد کند که هیچ جا امکان عرضه قلیان نباشد و ما برای اجرای قانون لحظه شماری می کنیم.