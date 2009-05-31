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۱۰ خرداد ۱۳۸۸، ۹:۱۴

"دنیای شیرین" آماده نمایش شد

"دنیای شیرین" آماده نمایش شد

فیلم سینمایی "دنیای شیرین" به کارگردانی قدرت الله صلح میرزایی آماده نمایش شد.

قدرت الله صلح میرزایی کارگردان فیلم  به خبرنگار مهر گفت: "دنیای شیرین" به تازگی آماده نمایش شده است و برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام کردیم . قصد داریم تا قبل از جشنواره فجر فیلم را اکران عمومی کنیم.

دنیای شیرین" با نگاهی به زندگی یک بازیگر مشهور ساخته شده و داستان زندگی یک کمدین سرشناس است. جواد رضویان نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند و علی صادقی، بهاره افشار و افسانه پاکرو دیگر بازیگران "دنیای شیرین" هستند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از حسین ملکی فیلمبردار، امیر شاهوردی صدابردار، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس و ایمان امیدواری طراح چهره‌پردازی.

صلح‌میرزایی فیلم‌های "دلداده"، "شاخه گلی برای عروس"، "هدف اصلی" ، "حامی" و "دختری در قفس" را در کارنامه دارد.

کد مطلب 887911

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