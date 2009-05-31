"دنیای شیرین" آماده نمایش شد

قدرت الله صلح میرزایی کارگردان فیلم به خبرنگار مهر گفت: "دنیای شیرین" به تازگی آماده نمایش شده است و برای گرفتن پروانه نمایش آن اقدام کردیم . قصد داریم تا قبل از جشنواره فجر فیلم را اکران عمومی کنیم.

دنیای شیرین" با نگاهی به زندگی یک بازیگر مشهور ساخته شده و داستان زندگی یک کمدین سرشناس است. جواد رضویان نقش اصلی این فیلم را بازی می‌کند و علی صادقی، بهاره افشار و افسانه پاکرو دیگر بازیگران "دنیای شیرین" هستند.

دیگر عوامل فیلم عبارتند از حسین ملکی فیلمبردار، امیر شاهوردی صدابردار، افسانه صمدزاده طراح صحنه و لباس و ایمان امیدواری طراح چهره‌پردازی.

صلح‌میرزایی فیلم‌های "دلداده"، "شاخه گلی برای عروس"، "هدف اصلی" ، "حامی" و "دختری در قفس" را در کارنامه دارد.