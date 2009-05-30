آماده باش کامل نیروهای کره جنوبی و آمریکا در شبه جزیره کره

به گزارش خبرگزاری مهر، نیویورک پست در ادامه نوشت: پس از آزمایش هسته ای کره شمالی در اوایل هفته گذشته، سربازان آمریکایی و کره جنوبی در حالت آماده باش قرار گرفتند.

این روزنامه همچنین نوشت: در پاسخ به اقدام کره شمالی سئول تصمیم گرفت که اقداماتی را برای بازرسی ناوگان دریایی انجام دهد که این احتمال وجود دارد آنها حامل تسلیحات قاچاق باشند.

دولت کره شمالی چهارشنبه گذشته گزارش آتش بس سال 1953 را رد کرد که بر اساس آن درگیری ها در شبه جزیره کره متوقف شده بود.

در جدیدترین تحولات مربوط به آزمایشهای موشکی کره شمالی، پیونگ یانگ اعلام کرد که این آزمایشها برای مقابله با تحرکات نظامی آمریکا در منطقه انجام می شود. "چو تائی بوک" از مقام های ارشد حزب حاکم کره شمالی گفت: آزمایش هسته ای کره شمالی اقدامی بازدارنده در برابر تهدیدات واشنگتن و سیاست های خصمانه آمریکا است .

در همین حال منابع خبری کره شمالی گزارش دادند که مردم کره در حمایت از اقدام این کشور در انجام دومین آزمایش هسته ای، راهپیمایی کردند.

کره شمالی روز چهارشنبه در واکنش به پیوستن کره جنوبی به ساختار امنیتی ابداعی منع تکثیر تسلیحاتی آمریکا موسوم به "پی اس آی" اعلام کرد: از این پس هیچ تعهد و پایبندی نسبت به توافقنامه متارکه جنگ با کره جنوبی ندارد. توافقنامه متارکه جنگ میان دوکره در سال 1953 میلادی امضا شد.

از سوی دیگر یک مقام بلندپایه وزارت دفاع امریکا در مصاحبه ای که روز چهارشنبه منتشر شد، گفت که با وجود آزمایش هسته ای و موشکی کره شمالی، واشنگتن به فعالیت در راستای دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک در قبال این کشور ادامه می دهد.

این روزنامه در پایان می نویسد که کره شمالی برای یک حمله تحت حمایت آمریکا آماده شده است. این درحالی است که آمریکا بارها هرگونه اقدام نظامی را تکذیب کرده است.