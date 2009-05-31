پاکستان به پایان حکمرانی طالبان در دره سوات نزدیک می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، خبرها حاکی از کشته شدن 50 ستیزه جو و دستگیری 35 مظنون به اقدامات تروریستی در پاکستان دارد و در همان حین نیز درگیریها همچنان در اطراف پایتخت دره سوات ادامه دارد.

سید عطارعلی وزیر دفاع پاکستان در نشست دفاعی منطقه ای در سنگاپور با اعلام اینکه تنها 5 تا 10 درصد از کار سرکوب شبه نظامیان طالبان در دره سوات باقی مانده اعلام می کند که انتظار می رود عملیات ارتش برای سرکوب ستیزه جویان طالبان در دره سوات طی 2 یا 3 روز دیگر پایان یابد.

عطارعلی همچنین در گفتگو با رویترز بار دیگر تسلیحات اتمی پاکستان را امن توصیف کرد و اظهارات برخی از طرف ها را که احتمال می دهند این تسلیحات بدست طالبان بیفتد، رد کرد.



مقامات پاکستان اعلام کردند حدود 15 هزار سرباز در برابر 2 هزار شبه نظامی طالبان در سوات می جنگند.

در همین رابطه آصف علی زرداری رئیس جمهوری پاکستان در نشست سازمان های مدنی در اسلام آباد گفت: دولت از چالش های موجود به عنوان فرصتی برای خدمت رسانی به مردم استفاده خواهد کرد و به کمک مردم تروریست ها را سرکوب خواهد کرد.



زرداری همچنین آوارگی بیش از 3 میلیون پاکستانی را چالشی جدی برای کشورش توصیف کرد که می تواند با حمایت جامعه بین المللی حل شود.

روز گذشته دیوید پتریوس فرمانده نیروهای مرکزی آمریکا از کمک های آمریکا به پاکستان برای مبارزه با طالبان خبر داد اما درعین حال گفت که در اسلام آباد نسبت به پذیرش کمک از سوی یک کشور خارجی برای شکست طالبان اکراه وجود دارد و آنها تمایل دارند این جنگ را خودشان به پایان ببرند.