شناسایی عوامل تفرقه وجهه اصلی همت علمای شیعه و سنی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این بیانیه آمده است : بار دیگر توطئه شوم وحرکت ناجوانمردانه دشمنان اسلام در مسجد علی بن ابیطالب (ع) زاهدان منجر به شهادت جمعی از نمازگزاران شد.

این قبیل اعمال ددمنشانه تروریستها در جهت ایجاد آشوب و ناامنی در راستای نا امن نمودن فضای داخلی و تضعیف وحدت ملی و انسجام اسلامی در کشور صورت می گیرد که می توان با حفظ هوشیاری و صبر بردباری از حرکات اختلافی پرهیز کرد.

امروز دشمنان کوردل و مزدوران متحجر و وابسته به قدرتهای تفرقه افکن همواره تلاش کرده اند با توسل به حربه های مذهبی زمینه اختلاف را فراهم کند؛ در حالی که این راه کاملا اشتباه است و سخنان قاطع مقام معظم رهبری درباره وحدت بین شیعه و سنی در استان کردستان دشمن را در هراس فرو برد و موجب اتحاد و انسجام بین مسلمانان شد.

وظیفه علمای شیعه و سنی در مقابله با این اقدامات ضد انسانی از هر زمانی سنگین تر و تلاش برای پیدا کردن راهکارهای موثر در این مقابله از همیشه ضروری تر است.

تاکید جدی بر وحدت مسلمانان و شناسایی عوامل تفرقه در هرلباسی و پشت هر چهره باید وجهه اصلی همت تبلیغاتی مسلمانان و علمای شیعه و سنی قرار گیرد و قاطعانه با عوامل تفرقه افکن در هر موقعیتی که باشد برخورد شود.

مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، ضمن محکوم نمودن این حادثه خونین تروریستی که منجر به شهادت جمعی از نمازگزاران مسجد علی بن ابیطالب (ع) در زاهدان شد ، تاکید می ورزد که این قبیل حوادث اسفناک هرگز نمی تواند در روند وحدت و تقریب مذاهب اسلامی و ارزش های والای آن کوچکترین خدشه و خللی وارد آورد.