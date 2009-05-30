سونامی اقتصادی در ایران با درایت مسئولان دولت نهم مهار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علیرضا جانبازی ظهر شنبه در دیدار با مسئولان کمیته های شهرستانی این ستاد در ساری افزود:متاسفانه کاندیدا ها به این گونه مسائل توجهی نمی کنند در صورتی که مهار این سونامی در ایران تعجب کارشناسان اقتصادی در جهان را در پی داشته است.

وی با اشاره به اینکه مسائل و مشکلاتی که در دوران اصلاحات به وجود آمده بود باعث افت جایگاه ایران در جهان شده بود اظهار داشت: امروز اگر متوجه نبوده و کم کاری کنیم حوادث صدر اسلام مانند ضربه زدن نیروهای خودی به خود تکرار می شود.

جانبازی با بیان اینکه تمام مردم ایران در منطقه و محله خود تغییرات اساسی و بزرگی که توسط دولت نهم انجام شده را حس کرده و به آنها واقف هستند، خاطر نشان کرد: انجام سفرهای استانی و دیدار رئیس جمهور و مسئولان با مردم از نزدیک و حل مشکلات آنها از کارهایی بوده که هم رهبری و هم نمایندگان و هم مردم به تحسین آن پرداختند.

وی با اشاره به اینکه مخالفان دولت بعضی از عملکردهای مثبت دولت را به پایین آمدن کرامت انسانها تعبیر کردند، تصریح کرد: کرامت و شخصیت افراد و انسانها توسط افرادی پایین آمده و زیر سئوال می رود که اقدام به خریدن رای می کنند.

