دانشجویان حامی یک نامزد در میادین/ فرد پیروز از دانشگاه کمک بگیرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد، محسن رضایی، مهدی کروبی، میرحسین موسوی که به ترتیب حروف الفبا در این گزارش به بررسی سخنرانیهای آنها درباره دانشگاه و دانشجو پرداخته شده از مطرح ترین کاندیداهایی هستند که یا خود و یا حامیان آنها در دانشگاهها نشستهای انتخاباتی برگزار کرده اند.

کاندیداها

احمدی نژاد

احمدی نژاد بزرگترین دیدار دانشگاهی خود را با مدیران دانشگاهها برگزار کرد. در این دیدار جمع کثیری از روسا و معاونین دانشگاههای مختلف کشور حضور داشتند. گزارش کامل این دیدار در خبرگزاری مهر منتشر شده است.

محسن رضایی

محسن رضایی دیدار دانشگاهی نداشت.

مهدی کروبی

کروبی در جمع دانشجویان دانشگاه امیرکبیر گفت: اگر رای بیاورم فضای آزادی در دانشگاه ایجاد می کنم. در وزارت علوم من، دانشجویی ستاره دار و زندانی نخواهد شد.

وی که به گفته مسئولان دانشگاه بدون مجوز سخنرانی وارد دانشگاه امیرکبیر شده بود با تاکید بر اینکه دانشگاه محیط بحث و تعامل و تضارب آراء است از عدم ارائه مجوز برای سخنرانی اش انتقاد کرد.

کروبی بر ادامه روند ریش سفیدی و رایزنی های خود برای آزادی دانشجویان زندانی تاکید کرد و گفت: این درست نیست که برای سوم خرداد سالروز آزادی خرمشهر جشن افتخار بگیریم ولی فرزند شهید دهقان که شهید راه آزادی خرمشهر شد زندانی باشد.

میرحسین موسوی

میرحسین موسوی دیدار دانشگاهی نداشت.

حامیان کاندیداهای ریاست جمهوری در دانشگاهها

فاطمه آلیا نماینده مردم تهران در مجلس در جمع دانشجویان مرکز تربیت معلم کرمان اظهار داشت: بسیاری از موفقیتهای کشور در دولت نهم روی داده است.

نشست نمایندگان سه کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان برگزار شد. عباس راشاد رئیس ستاد انتخاباتی احمدی نژاد در استان زنجان، منصور عزتی رئیس ستاد انتخاباتی محسن رضایی و حجت الاسلام رحمت الله بیگدلی عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی و یکی از اعضای ستاد مهدی کروبی در این مناظره حضور داشتند.

انجمن اسلامی پزشکان با صدور بیانیه ای حمایت خود از دکتر محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دهم را اعلام کرد.

محمد خوش ‌چهره عملکرد اقتصادی دولتهای بعد از انقلاب را در دانشگاه علوم ‌پزشکی شیراز بررسی می ‌کند.

سراج مسئول سازمان بسیج دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با موضوع انتخابات سخنرانی می ‌کند.

همایش دانشجویان حامی احمدی ‌نژاد با حضور مهدی چمران در یزد برگزار می ‌شود.

دانشجویان حامی محمود احمدی ‌نژاد فعالیتهای تبلیغاتی میدانی خود را در ایستگاه های مترو و میادین شهر پیگیری می ‌کنند. این دانشجویان با پخش لوحهای فشرده‌ سخنرانی ‌های احمدی ‌نژاد و بروشورهای تبلیغاتی و صحبت با مردم قصد تبلیغات انتخاباتی دارند.

تشکل دانشجویی آرمان "مجمع دانشجویان عدالتخواه دانشگاه صنعتی اصفهان" در نامه ای به کاندیداهای دهمین انتخابات ریاست جمهوری خواستار اعلام برنامه این افراد برای تحول در ساختارهای کشور در جهت اهداف انقلاب شد.

مناظره نمایندگان کاندیداها در دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان نیز برگزار شد. در این مناظره افشین فراهان نماینده ستاد کروبی در خصوص نگاه دانشگاه به مسائل مختلف همچون نبود امنیت، تغییر مدیریت و فقر اظهار داشت: نگاه به این گونه مسائل به صورت روبنایی است در صورتی که نگاه دانشگاه باید زیربنایی بوده و به دنبال ریشه یابی مشکلات باشد.

فراهان چی گفت: در مدت 30 سال گذشته هیچ کس راجع به اینکه نقش دانشگاه در برابر مشکلات جامعه چیست صحبت نکرد در حالی که دانشگاه محل تولید علم است و باید نظر خود را به عنوان بخش علمی به جامعه تحمیل کند.

نماینده ستاد کروبی در این مناظره ادامه داد: در حوزه علوم انسانی دهها مشکل وجود دارد و افرادی در خانه خود نشسته و تصمیمات خلق الساعه می گیرند اما در بسیاری از کشورهای جهان دانشگاه سرنوشت ساز است، بنابراین هر دولتی که روی کار می آید باید از دانشگاه کمک بگیرد.

مهدی امام قلی نماینده ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد در استان همدان نیز در این مناظره اظهار داشت: جریان دانشگاهی و آکادمیک باید منتقد باشد.

مالک برازجانی مسئول ستاد مرکزی دانشجویان حامی محسن رضایی نیز در این مناظره گفت: دانشجو به عنوان قشر متفکر جامعه محسوب می شود بنابراین باید به فکر کشور نه دیدگاه های سیاسی بود.

نوید لطیفی نماینده ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی در استان همدان و مسول ستاد دانشجویی مطالبی را عنوان کرد.