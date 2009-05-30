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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۱

کاشیگر به مهر خبر داد:

اعلام نامزدهای نهایی ادبیات نمایشی

اعلام نامزدهای نهایی ادبیات نمایشی

در حوزه ادبیات نمایشی که امسال برای نخستین بار به جایزه ادبی روزی روزگاری اضافه شده است از بین شش اثر رسیده به مرحله نیمه نهایی سه اثر "پاتوق اسماعیل آقا" نوشته حمید امجد،"شب های آوینیون" نوشته کوروش نریمانی نو نمایش "آسمان روزهای برفی" نوشته محمد چرمشیر به عنوان سه نامزد نهایی انتخاب شده‌اند.

مدیا کاشیگر دبیر جایزه ادبی" روزی روزگاری" ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : 15 نامزد جوایز در 4 حوزه مشخص شده‌اند که در روز پایانی برگزیدگان ما اعلام می‌شوند. همچنین امسال جایزه روزی روزگاری به دلیل چندین دهه تلاش و فعالیت مستمر زنده‌یاد رضا سیدحسینی در حوزه‌های نقد ادبی، ادبیات داستانی و ترجمه به وی تقدیم می‌شود.

 وی افزود: در مراسم پایانی فیلم کوتاهی ساخته افشین علیزاده درباره زندگی و آثار رضا سیدحسینی پخش می‌شود.

 کاشیگرهمچنین گفت: پس از مشخص شدن زمان خالی بودن سالنی که برای مراسم پایانی جایزه ادبی روزی روزگاری درنظر گرفته شده تاریخ قطعی برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد.

وی در پایان گفت : سالنی که ما برای برگزاری مراسم پایانی جایزه‌ ادبی روزی روزگاری درنظر گرفته‌ایم هنوز مشخص نکرده که کدامیک از روزهای 18 یا 20 خرداد خالی است و به محض مشخص شدن زمان و مکان قطعی مراسم را اعلام خواهیم کرد.

 

کد مطلب 887921

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