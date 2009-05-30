اعلام نامزدهای نهایی ادبیات نمایشی

مدیا کاشیگر دبیر جایزه ادبی" روزی روزگاری" ضمن اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : 15 نامزد جوایز در 4 حوزه مشخص شده‌اند که در روز پایانی برگزیدگان ما اعلام می‌شوند. همچنین امسال جایزه روزی روزگاری به دلیل چندین دهه تلاش و فعالیت مستمر زنده‌یاد رضا سیدحسینی در حوزه‌های نقد ادبی، ادبیات داستانی و ترجمه به وی تقدیم می‌شود.

وی افزود: در مراسم پایانی فیلم کوتاهی ساخته افشین علیزاده درباره زندگی و آثار رضا سیدحسینی پخش می‌شود.



کاشیگرهمچنین گفت: پس از مشخص شدن زمان خالی بودن سالنی که برای مراسم پایانی جایزه ادبی روزی روزگاری درنظر گرفته شده تاریخ قطعی برگزاری این مراسم اعلام خواهد شد.



وی در پایان گفت : سالنی که ما برای برگزاری مراسم پایانی جایزه‌ ادبی روزی روزگاری درنظر گرفته‌ایم هنوز مشخص نکرده که کدامیک از روزهای 18 یا 20 خرداد خالی است و به محض مشخص شدن زمان و مکان قطعی مراسم را اعلام خواهیم کرد.