9 هزار دز واکسن دامی در شهرستان کرج توزیع شد

رئیس شبکه دامپزشکی شهرستان کرج در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: همچنین در ماه گذشته به 165 قلاده سگ نگهبان و گله در سطح شهرستان واکسن هاری تلقیح و عملیات آزمایشگاهی میکروب شناسی دامپزشکی در 220 نوبت انجام شده است.

بهزاد ضیایی ادامه داد: در مدت یاد شده پنج میلیون و 29 هزار دز واکسن طیور بین مرغداران شهرستان کرج توزیع شده و درمان و مبارزه با بیماری های انگلی دام نیز در مورد 203 راس دام انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی کرج بیان کرد: عملیات مبارزه با بیماری های مشترک سل و بروسلوز نیز در مورد دو هزار و 122 راس دام انجام شده و بازدید از کانونهای بیماری مرغداری نیز 38 نوبت روز بوده است.

ضیایی افزود: همچنین در ماه گذشته واحدهای درمانی، آزمایشگاهی و دارویی دامپزشکی شهرستان کرج به ترتیب در 20، چهار و هشت نوبت مورد بازدید قرار گرفته اند.

وی اضافه کرد: در اردیبهشت ماه سال جاری طیور زنده کشتار شده در سطح کشتارگاه های طیور تحت نظارت شبکه دامپزشکی شهرستان کرج یک میلیون و هزار و 389 قطعه بوده و عملیات آزمایشگاهی سرم شناسی دامپزشکی نیز در چهار هزار و 928 نوبت انجام شده است.

رئیس شبکه دامپزشکی کرج خاطرنشان کرد: همچنین در مدت یادشده 47 گواهی حمل بهداشتی - قرنطینه ای در سطح شهرستان کرج صادر شده است.