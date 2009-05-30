دو محموله بزرگ قاچاق در شیراز کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ محمدی ظهر شنبه در نشستی خبری افزود: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی فارس پس از انجام کارهای اطلاعاتی و مراقبتهای لازم یک انبار بزرگ و محل دپوی کالای قاچاق در جنوب شرقی شیراز را شناسایی کردند.

وی با اشاره به اینکه در جریان عملیات بازرسی از این انبار، حدود 31 هزار ثوپ البسه به ارزش بالغ بر یک میلیارد و 500 میلیون ریال کشف شد، افزود: در عملیاتی دیگر، ماموران باندی که به طور وسیعی اقدام به حمل کالای قاچاق از بوشهر به استان فارس و سایر استانهای کشور می کردند نیز شناسایی و یک دستگاه کامیون متعلق به اعضای این باند در محور شیراز - بوشهر را نیز توقیف کردند.

رئیس پلیس آگاهی استان فارس با اشاره به اینکه در بازرسی از این کامیون 23هزار و 986 قوطی و بسته انواع مواد غذایی به ارزش بالغ بر 500 میلیون ریال کشف شد، افزود: با تلاش و اقدامات وسیع ماموران، عاملان اصلی قاچاق دستگیر و به مقامات قضایی تحویل داده شدند.

سرهنگ محمدی از انهدام باند سرقت لوازم درون خودرو در شیراز خبر داد و افزود: دو عضو این باند پس از دستگیری تاکنون به 20 فقره سرقت از درون خودرو اقرار کرده و 17 نفر از شکات نیز تا به امروز شناسایی شدند.