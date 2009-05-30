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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۴۴

تسریع در روند نوسازی مدارس تخریبی گلستان ضروری است

تسریع در روند نوسازی مدارس تخریبی گلستان ضروری است

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان گفت: به دلیل وجود مدارس تخریبی در منطقه باید بر لزوم برنامه ریزی و تسریع در ساخت فضاهای آموزشی تخریبی در استان توجه بیشتری داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از یک واحد آموزشی در گنبد افزود: برای ساخت فضاهای آموزشی و تامین کلاسهای جدید به حمایت مردم و افراد نیکوکار نیاز است.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر بسیاری از مدارس تخریبی و فرسوده استان بازسازی شد که این امر نشان از توجه دولت به مقوله آموزش است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان یادآور شد: هزار و 27 کلاس درس در قالب 155 واحد آموزشی با زیربنای 175 هزار متر مربع در برنامه چهارم در استان احداث شد.

قربانعلی شیرزاد، براى یک نوبته شدن مدارس و تخریب و بازسازى مدارس فرسوده به 815 واحد آموزشى با شش هزار و 100کلاس درس نیاز داریم.

نبی الله آخوندی مدیر آموزش و پرروش گنبد کاووس نیز گفت: در چهار سال گذشته 48 واحد آموزشی در این شهرستان نوسازی و بازسازی شد.

مدرسه شش کلاسه روستای سارلی سفلی گنبد با 658 متر مربع بنا و دو هزار متر مربع زمین با سه میلیارد ریال اعتبار احداث شد.

گلستان 340 هزار دانش آموز دارد. 

کد مطلب 887925

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