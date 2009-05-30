تسریع در روند نوسازی مدارس تخریبی گلستان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده ظهر شنبه در مراسم بهره برداری از یک واحد آموزشی در گنبد افزود: برای ساخت فضاهای آموزشی و تامین کلاسهای جدید به حمایت مردم و افراد نیکوکار نیاز است.

وی اظهار داشت: در سالهای اخیر بسیاری از مدارس تخریبی و فرسوده استان بازسازی شد که این امر نشان از توجه دولت به مقوله آموزش است.

مدیرکل نوسازی و تجهیز مدارس گلستان یادآور شد: هزار و 27 کلاس درس در قالب 155 واحد آموزشی با زیربنای 175 هزار متر مربع در برنامه چهارم در استان احداث شد.

قربانعلی شیرزاد، براى یک نوبته شدن مدارس و تخریب و بازسازى مدارس فرسوده به 815 واحد آموزشى با شش هزار و 100کلاس درس نیاز داریم.

نبی الله آخوندی مدیر آموزش و پرروش گنبد کاووس نیز گفت: در چهار سال گذشته 48 واحد آموزشی در این شهرستان نوسازی و بازسازی شد.

مدرسه شش کلاسه روستای سارلی سفلی گنبد با 658 متر مربع بنا و دو هزار متر مربع زمین با سه میلیارد ریال اعتبار احداث شد.

گلستان 340 هزار دانش آموز دارد.

