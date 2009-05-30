سه میلیارد ریال اعتبار پژوهشی به استادان آذربایجان غربی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حسن صدقی ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: این اعتبار به 125 نفر از استادانی که دارای رتبه برتر علمی و صلاحیت برای تصمیم گیری در هزینه کرد آن هستند اختصاص یافته است.

وی اعتبارات فعالیتهای پژوهشی دانشگاه ارومیه را 12 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: امسال 186 مقاله توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه در سایتها و مجلات علمی معتبر از قبیل ISI به چاپ رسیده و 614 مقاله نیز در نشریات علمی و پژوهشی معتبر و کنفرانسهای علمی از سوی اساتید و اعضای هیئت علمی دانشگاه چاپ و ارائه شده است.

رئیس دانشگاه ارومیه از بهره برداری از دو خوابگاه تازه تاسیس با ظرفیت 660 نفر در داخل سایت دانشگاه پردیس نازلوی ارومیه تا ماه آینده خبر داد.

وی احداث سلف سرویس پنج هزار و 500 متر مربعی مرکزی مخصوص اساتید، کارکنان و دانشجویان، کلنگ زنی دانشکده ادبیات در 10 هزار متر مربع، دانشکده اقتصاد، تربیت بدنی و هنر، استخر سرپوشیده هزار و 500 متر مربعی و اتمام دانشکده منابع طبیعی را که هم اکنون از 30 درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است را از جمله 12 پروژه عمرانی دانشگاه در سال جاری برشمرد.

صدقی خاطرنشان کرد: برای اجرای این پروژه ها در سال جاری 140 میلیارد ریال اعتبار از محل درآمدهای داخلی، استانی و وزارت علوم اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه ارومیه از اختصاص 33 میلیارد ریال برای احداث ساختمان و خریداری تجهیزات جدید برای پژوهشکده آرتیمیا و جانوران آبزی خبر داد و افزود: این ساختمان در داخل سایت پژوهش پردیس شهر دانشگاه ارومیه احداث و تا پایان سال جاری به بهره برداری می رسد.

به گفته صدقی پژوهشکده علوم زیستی دانشگاه ارومیه ساماندهی و 15 میلیارد ریال برای خرید تجهیزات اعتبار هزینه و آماده بهره برداری شده است.

وی با بیان اینکه این پژوهشکده شش میلیارد ریال با مراکز بهداشتی استان عقد قرارداد کرده است، گفت: این مرکز در راستای ارائه تحقیقات پژوهشی و کمک به بیماران سرطانی و صعب العلاج فعالیت می کند.

وی با اشاره به رویکرد دانشگاه مبنی بر حمایت از شرکتهای علم بنیان و عام محور، گفت: در این راستا هم اکنون در مرکز رشد دانشگاه ارومیه 40 شرکت تخصصی در زمینه های گوناگون فعالیت می کنند و برای بیش از 200 نفر از فارغ التحصیلان دانشگاهی اشتغالزایی ایجاد شده است.

صدقی یادآور شد: برای حمایت مالی از این شرکتها از سوی دانشگاه امکان اخذ تسهیلات بانکی به مبلغ 150 میلیون ریال فراهم شده است.

وی از جذب 40 میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارات وزارتی و استانی برای توسعه پارک علم و فناوری دانشگاه ارومیه جهت استقرار واحدهای پژوهشی بیشتر در این پارک خبر داد.

رئیس دانشگاه ارومیه در خصوص وضعیت مراکز آموزش عالی شهرستانهای آذربایجان غربی، گفت: هم اکنون بالغ بر 20 میلیارد ریال برای احداث ساختمان جدید مرکز آموزش عالی میاندوآب اعتبار اختصاص یافته است که در این مرکز می توان دانشکده های مختلفی را ایجاد کرد.

به گفته صدقی مجوز ایجاد رشته مهندسی استخراج معدن از وزارت علوم در مرکز آموزش عالی میاندوآب اخذ شده و اقدامات اولیه لازم برای جذب دانشجو در دست اقدام است.

وی از احداث دانشکده ادبیات و علوم انسانی در شهرستان مهاباد توسط دانشگاه ارومیه به عنوان دانشگاه مادر خبر داد و بیان داشت: برای احداث این دانشکده در سال جاری دو میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.

صدقی با بیان اینکه مقدمات احداث داگاه دولتی خوی از قبیل آماده سازی زمین، نقشه احداث، عقد قرارداد با پیمانکار انجام شده است، افزود: هم اکنون هفت میلیارد و 500 میلیون ریال برای احداث این دانشگاه اعتبار پیش بینی شده و در صورت شروع به احداث بعد از 18 ماه به بهره برداری می رسد.

وی از افزایش 7.6 درصدی تعداد دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی کارشناسی ارشد و دکتری در سطح دانشگاه های استان خبر داد و افزود: از 10 هزار و 500 نفر دانشجو در سالهای 59 تا 83، 550 نفر دانشجوی دوره تحصیلات تکمیلی بودند، که 5.2 درصد تعداد کل دانشجویان را شامل می شوند.

وی با اشاره به اینکه با افزایش تعداد دانشجو از طریق ایجاد رشته های جدید در مقاطع مختلف طی چهار سال گذشته از 19 هزار و 500 نفر دانشجو، دو هزار و 500 نفر در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری مشغول به تحصیل هستند، گفت: این تعداد نیز 12.8 درصد تعداد کل دانشجویان را به خود اختصاص می دهند.

رئیس دانشگاه ارومیه تعداد دانشجویان آذربایجان غربی به ازای هر 100 هزار نفر جمعیت را بیش از 400 هزار نفر عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون شش دانشگاه غیرانتفاعی در سطح استان فعال هستند و طرحهای توسعه و ایجاد دانشگاه های پیام نور و آزاد اسلامی در دست اقدام است.