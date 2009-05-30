به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست اعلام شد با توجه به اینکه تا قبل از تحقیق و بررسی همه‌جانبه گمانه‌زنی درباره چگونگی این اتفاق به برطرف کردن این مشکل کمک می‌کند و از مطبوعات و رسانه‌های عمومی خواسته شد از هر پیش‌داوری که منجر به ایجاد اتهام به افراد و سازمان‌های مختلف می‌شود، خودداری کنند.

در ادامه مسعود ده‌نمکی کارگردان "اخراجی‌ها 2" ضمن تشکر از تلاش‌های بی‌دریغ سازمان صدا و سیما در اعتلای سینمای ملی گفت: سهم بسزایی از موفقیت "اخراجی‌ها 2" مرهون توجه و حمایت صدا و سیما از اکران این فیلم است.

در پایان اعضای جلسه اعلام کردند نتیجه پیگیری و تحقیق خود را در این خصوص پس از کسب اطلاعات دقیق در مورد چگونگی این اتفاق در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.