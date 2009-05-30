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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۵۲

گمانه‌زنی درباره عاملان قاچاق "اخراجی‌ها 2" مانع پیگیری دقیق موضوع می‌شود

گمانه‌زنی درباره عاملان قاچاق "اخراجی‌ها 2" مانع پیگیری دقیق موضوع می‌شود

جلسه پیگیری چگونگی راهیابی فیلم سینمایی "اخراجی‌ها 2" به بازار قاچاق با حضور عوامل تولید و پخش فیلم، دبیر ستاد مبارزه با توزیع غیر مجاز محصولات سینمایی و نماینده صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست اعلام شد با توجه به اینکه تا قبل از تحقیق و بررسی همه‌جانبه گمانه‌زنی درباره چگونگی این اتفاق به برطرف کردن این مشکل کمک می‌کند و از مطبوعات و رسانه‌های عمومی خواسته شد از هر پیش‌داوری که منجر به ایجاد اتهام به افراد و سازمان‌های مختلف می‌شود، خودداری کنند.

در ادامه مسعود ده‌نمکی کارگردان "اخراجی‌ها 2" ضمن تشکر از تلاش‌های بی‌دریغ سازمان صدا و سیما در اعتلای سینمای ملی گفت: سهم بسزایی از موفقیت "اخراجی‌ها 2" مرهون توجه و حمایت صدا و سیما از اکران این فیلم است.

در پایان اعضای جلسه اعلام کردند نتیجه پیگیری و تحقیق خود را در این خصوص پس از کسب اطلاعات دقیق در مورد چگونگی این اتفاق در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهند.

کد مطلب 887929

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