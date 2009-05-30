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۹ خرداد ۱۳۸۸، ۱۵:۱۲

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شکار کوسه200 کیلویی توسط دو نوجوان

شکار کوسه200 کیلویی توسط دو نوجوان

روز گذشته دو نوجوان فلوریدایی توانستند با وسایل ماهیگیری پدرشان یک کوسه غول پیکر دو و نیم متری را که 200 کیلو وزن داشت را شکار کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتد پرس، این دو نوجوان آمریکایی که برای تفریح به یک سفر دریایی رفته بودند نه تنها تفریح نکردند بلکه توانستند یک کوسه آدم‌خوار دویست کیلویی را شکار کنند و جان‌شان را نجات دهند.

مارکس که برادر بزرگتر است درباره نحوه وقوع این شکار خطرناک می‌گوید: همراه برادرم در جلوی قایق نشسته بودیم و در آرامش ماهیگیری می‌کردیم که ناگهان یک ماهی بزرگ به قلابمان گیر کرد. ابتدا تصور کردیم یک ماهی بزرگ است اما پس از چند دقیقه آرواره‌های یک کوسه آدم‌خوار نمایان شد.

پدر این دو نوجوان که شکارچی کوسه است درباره این شکار بی‌سابقه می‌گوید: قایقم مخصوص شکار کوسه بوده و برای همین تمام لوازم مورد نیاز عملیات شکار این ماهی غول پیکر آماده بوده است. البته این نکته حائز اهمیت است که فرزندانم شکار کوسه را به خوبی بلد بوده‌اند در غیر اینصورت هم‌اکنون کوسه آنها را شکار کرده بود.

کد مطلب 887930

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