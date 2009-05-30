خاتمی هفدهم خرداد در کرج سخنرانی می کند

محمدحسین خلیلی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: سید محمد خاتمی در اعلام حمایت از میرحسین موسوی روز هفدهم خردادماه جاری به کرج سفر می کند.

دبیر جبهه مشارکت ایران اسلامی منطقه کرج افزود: سید محمد خاتمی در این سفر ضمن دیدار با مردم کرج به ایراد سخنرانی در حمایت از میرحسین موسوی می پردازد.

خواهرزاده رئیس جمهور سابق عنوان کرد: این دیدار از برنامه های ستاد انتخاباتی مهندس میرحسین موسوی در کرج است که این مراسم ساعت 17 روز هفدهم برگزار می شود.

به گفته خلیلی، برگزار کنندگان در خصوص محل برگزاری سخنرانی در حال رایزنی هستند و احتمال می رود این مراسم در ورزشگاه انقلاب کرج واقع در شاهین ویلا یا پارک تنیس واقع در بلوار جمهوری برگزار شود و نتیجه قطعی مکان برگزاری تا امشب اعلام می شود.

سید محمد خاتمی امروز نیز در حمایت از موسوی به اهواز سفر کرده است.