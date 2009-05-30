به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، قدرت الله سعادتی بعد از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: طی عملیاتهای شبانه روزی گشت و مراقبت یگان حفاظت و پاسگاه ویژه منابع طبیعی در دو ماهه اول سال جاری فعالیتهای مختلفی صورت گرفته است که از جمله این فعالیتها می توان به قلع و قمع و رفع تصرف 13 مورد باغ و هشت باب ساختمان اشاره کرد که بدون مجوز در اراضی ملی احداث شده بودند.

وی ادامه داد: در این راستا 30 دستگاه تراکتور نیز توقیف شده است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان یادآور شد: طی دو سال اخیر، بیش از هفت هزار هکتار از اراضی ملی استان به ارزش 40 میلیارد تومان و با کمک مسئولان قضایی، رفع تصرف شده است.

سعادتی افزود: همچنین یک میلیون هکتار از اراضی ملی، سنددار شده است که این امر موجب می شود تا متصرفان نتوانند نسبت به تصرف منابع طبیعی اقدام کنند.

وی افزود: میزان اراضی ملی استان یک میلیون و 234 هزار هکتار است که از این میزان، یک میلیون و 137هزار هکتار مرتع، 97 هزار هکتار جنگل طبیعی و 15 هزار هکتار نیز جنگل دست کاشت است.

سعادتی افزود: در سال گذشته 128 هکتار جنگل کاری طبیعی، احداث 23 کیلومتر کمربند حفاظتی که مرز بین اراضی ملی و اراضی مردم را مشخص می کند، واگذاری 28 هکتار مرتع در قالب طرحهای مرتعداری به دامداران و اصلاح بیش از 21 هکتار از اراضی ملی تخریب شده در راستای افزایش پوشش گیاهی انجام گرفته است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان ادامه داد: طی سه سال اخیر پنج هزار و 700 هکتار زمین جهت کشت زیتون و در راستای تولید، اشتغال و افزایش جنگل کاری تخصیص یافته است.