قرارداد مربیان تیم فوتبال امیدبا فدراسیون امضا نشد/ دلخوری مربیان امید

به گزارش خبرنگار مهر، امضا نشدن قرارداد مربیان تیم امید با فدراسیون فوتبال در حالی صورت می گیرد که مسئولان فدراسیون و مدیرکمیته تیم های ملی بارها اعلام کرده اند پیش نویس قرارداد این مربیان نهایی شده و فدراسیون فوتبال برای قرارداد با مربیان تیم امید آمادگی کامل دارد.

قرار بود امروز و در نشست اعضای کادرفنی تیم امید با مهدی تاج جزئیات قرارداد اعضای کادرفنی درخصوص مدت قرارداد، شرایط همکاری و خواسته های طرفین مطرح و پس از توافقات لازم، قرارداد رسمی بین نماینده فدراسیون فوتبال و اعضای کادر فنی امضاء شود که این مهم انجام نشد.

غلامحسین پیروانی (سرمربی)، محمد فنایی (سرپرست)، امیرحسین پیروانی (مربی) و هادی طباطبایی (مربی دروازه بانها) چهارعضو کادر فنی تیم فوتبال امید هستند که تاکنون وضعیت همکاری آنها با فدراسیون فوتبال مشخص نیست.

فدراسیون فوتبال درحالی وضعیت قرارداد مربیان تیم امید را مشخص نکرده که قرار است مرحله چهارم اردوهای مقطعی این تیم از اواخرخرداد ماه با حضور 30 بازیکن برتر اردوهای قبلی برگزار شود ولی با توجه به نداشتن قرارداد رسمی مربیان امید با فدراسیون فوتبال برپایی این اردو در هاله ای از ابهام قراردارد.