"چیزی شبیه معجزه" به سیمافیلم تحویل داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان تدوین، صداگذاری و ساخت موسیقی اولین فیلم تلویزیونی عبدالحسن برزیده این فیلم 90 دقیقه‌ای آماده پخش شده و به سیمافیلم تحویل داده شده است. موسیقی را امیر رجبی ساخته و روح‌الله انصاری تدوین و صداگذاری را انجام داده است.

"چیزی شبیه معجزه" اولین فیلم تلویزیونی حسن برزیده و داستان سه خانواده است که در یک مجتمع مسکونی زندگی می‌کنند و هر یک با مفهوم مرگ، زندگی و برزخ دست به گریبان هستند. احمد نجفی، مهسا کرامتی، سحر زکریا، شهرام پوراسد، آرتمیس ورزنده و ابراهیم برزیده دیگر بازیگران این فیلم هستند. این فیلم به زودی از شبکه سه پخش می‌شود.

برزیده کارگردانی فیلم‌های "دکل" و "قصه‌های شهر جنگی" و مجموعه "مثل هیچکس" را در کارنامه دارد.