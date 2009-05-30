به گزارش خبرنگار مهر، رضا پورغلام ظهر شنبه در جلسه کارگروه محیط زیست استان در ساری افزود: میزان آلایندگی های دریای خزر در دهه اخیر دو برابر شده است.

وی اظهار داشت: برای جلوگیری از میزان ورود آلاینده های دریای خزر کشورهای ساحلی باید مشارکت و همکاری داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: آلاینده های دریای خزر بر بسیاری از گونه های ماهی نظیر کفال تاثیر منفی گذاشته است.

پورغلام به طرح های تحقیقاتی مرتبط با این دریا اشاره و اضافه کرد: سال گذشته 19 طرح تحقیقاتی در این دریا اجرا شد.

رئیس پژوهشکده اکولوژی دریای خزر، صید بی رویه، قاچاق، برداشت شن و ماسه و ورود سموم شیمیایی را از جمله عوامل تهدید کننده در دریای خزر اعلام کرد.

114 گونه آبزی در دریای خزر وجود دارد.