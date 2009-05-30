بانک اطلاعاتی مولفان و نویسندگان مترجمان در مشهد راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد کاظم دبیری ظهر شنبه در نشستی خبری در محل اداره ارشاد مشهد افزود: مشهد به دلیل آنکه رتبه سوم نشر در کشور را به خود اختصاص داده است جمع زیادی از مولفان و نویسندگان مترجمان و تصویرگران را در خود جای داده که وجود این پتانسیلها دلیلی بر ضرورت تشکیل این بانک است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد عنوان کرد: این بانک با هدف گردآوری، ساماندهی و دسترس پذیر کردن اطلاعات ویژه مولفان و نویسندگان مترجمان و تصویرگران راه اندازی می شود.

وی خاطرنشان کرد: این بانک در مرحله نهایی کار خود به بزرگترین منبع اطلاعاتی در زمینه فرهنگ و ادبیات شهر مشهد و استان تبدیل خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی مشهد افزود: بسیاری از موسسات فرهنگی از جمله سرای اهل قلم، انجمنهای شعر و ادب و همچنین انجمن نویسندگان کودک و نوجوان که در زمینه مطالعه، کتابخوانی و نیز ادبیات فعالیت می کنند، می توانند از اطلاعات این بانک در برنامه های فرهنگی و ادبی و نشستها و همایشها بهره مند شوند.