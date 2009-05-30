بخش معدن مازندران نیازمند نیروی متخصص است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، ولی الله فرزانه ظهر شنبه در اولین هم اندیشی معدن کاران و مسئولان با رویکرد ایمنی معادن در ساری اظهار داشت: برای مدیریت علمی و بهره برداری صحیح از معادن نیاز به آمار و ارقام دقیق که متولیان می توانند آن را از دفتر آمار و اطلاعات دریافت کنند.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران با اشاره به اینکه آمار هر بخشی در پایان سال مالی برآورد می شود، افزود: براساس آمار سال 86 از سه هزار و 799 معدن فعال کشور 115 واحد معدنی در مازندران فعالیت می کنند که 3.2 درصد واحد معدنی کشور را تشکیل می دهد.

وی با بیان اینکه اشتغالزایی این بخش نسبت به تعداد واحدهای معدنی در حد مطلوبی قرار ندارد، خاطرنشان کرد: طبق آمار موجود دو هزار و 850 نفر در معادن استان مشغول به کار هستند که تنها چهار درصد آنان را مهندسان و 1.6 درصد تکنسین تشکیل می دهند.

به گفته وی سرانه اشتغالزایی بخش معدن در کشور 17 نفر و در مازندران این میزان 25 نفر است و همچنین سالانه 11 میلیارد تومان در واحدهای معدنی استان حقوق پرداخت می شود که این مبلغ در کشور حدود 300 میلیارد تومان است.

فرزانه میزان اداره معادن توسط بخش خصوصی در استان 97 درصد و در کشور 93 درصد است، اظهار داشت: ارزش صادرات 600 میلیون دلار است اما در کل کشور 690 میلیارد دلار است که تا این رقم فاصله زیادی دیده می شود و باید از سوی بخش خصوصی فعالیت بیشتری صورت گیرد.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران یادآور شد: 70 درصد معادن استان مربوط به زغال سنگ است که 140 میلیون تن از معادن قابل بهره برداری و 2.5 میلیارد تن معدن ذخیره در استان وجود دارد.

وی به کمبود نیروی متخصص در بخش استخراج اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسی معدن استان باید برای کمبود این نیروها برنامه ریزی کند.

فرزانه اضافه کرد: به علت عدم آگاهی بهره برداران از اصول فنی و بهره برداری در بخش معدن، برگزاری کلاسهای آموزشی از سوی نظام مهندسی معدن برای ارتقا دانش معدن کاران ضروری است.

وی در خصوص کمبود ماشین آلات و تجهیزات معدن در استان اظهار داشت: 14 میلیارد تومان در سال 86 در بخش معدن سرمایه گذاری صورت گرفت که 70 درصد آن صرف ماشین آلات شد اما همچنان باید در این زمینه سرمایه گذاری کرد.

معاون برنامه ریزی استاندار مازندران در خصوص برخی مقاومتهای دستگاه های اجرایی نظیر محیط زیست و منابع طبیعی در توسعه معادن استان گفت: ایجاد زیرساختهایی نظیر توسعه راه های دسترسی برای فعالیت سرمایه گذاران ضروری است و مانع تراشی ها از سوی برخی دستگاه های اجرایی صحیح نیست.