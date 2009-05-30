پیرزن 85 ساله نشان شجاعت جنگ جهانی دوم را دریافت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از آسوشیتد پرس، میچیکو کیوکاوا که در سال 1942 در حین جنگ جهانی دوم با آغاز بمبارانها جان صدها نفر ژاپنی را با انتقال به آمریکا نجات داده نشان شجاعت و دلیری دانشگاه تاکوما ایالت واشنگتن را دریافت کرد.

این زن ژاپنی در حین انجام عملیات انتقال ژاپنی‌های آواره به آمریکا بینایی یک چشمش را از دست داده و از ناحیه پا نیز آسیب دیده است.

میچیکو درباره کمک‌رسانی به آوارگان ژاپنی می‌گوید: با شروع جنگ جهانی دوم تمام اعضای خانواده‌ام را از دست دادم و به همین دلیل تصمیم گرفتم جان تمام آوارگان ژاپنی را تا جائیکه توان داشتم نجات دهم.