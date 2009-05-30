واکنش منفی چین به دیدار دالایی لاما با مقامات دانمارک

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، "کوین گانگ" سخنگوی وزارت خارجه چین در بیانیه ای ملاقات مقامات دولتی دانمارک و" دالایی لاما" را محکوم کرد.

کوین گانگ ادامه داد: نشست مقامات دانمارکی و دالایی لاما به شدت به روابط دوجانبه صدمه زده و کپنهاگ باید اقدامات لازم برای اصلاح رویکرد خود در قبال تبت را پیگیری کند.

"لارس لاک راسموسن" نخست وزیر دانمارک و "پر استیگ مولر" وزیر خارجه این کشور روز جمعه با رهبر جدایی طلبان تبت دیدار کردند. دالایی لاما هفته های آتی به فرانسه و لهستان نیز سفر خواهد کرد.

حمایت برخی کشورهای غربی از جدایی تبت از چین به شدت روابط پکن و غرب را با چالش مواجه کرده است. تبت سرزمین مقدس بوداییان در آسیای مرکزی است که ارتفاع متوسط آن از سطح دریا حدود ۴۹۰۰ متر است. رشته کوههای هیمالیا نیز در این سرزمین قرار دارد. پایتخت سنتی تبت، شهر لهاسا است که اکنون مرکز این استان به شمار می رود.

