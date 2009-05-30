طرح C.B.R در 49 روستای کرمان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، خسرو ملک شاهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در کرمان گفت: طرح C.B.R (توانمندی مبتنی بر جامعه) در 49 روستای بخشهای راین و شهداد انجام شده است و بقیه روستاها نیز در سال جاری در دستور کار قرار گرفته اند.

ملک شاهی افزود: در این 49 روستا 500 معلول و 630 سالمند توسط 30 توانیار شناسایی شدند و تاکنون 110معلول خدمات لازم را دریافت کردند.

وی اظهار داشت: کمک موردی به 30 نفر، ارجاع 28 نفر به مراکز تخصصی بینایی، فیزیوتراپی، اختصاص وسایل توانبخشی به 22 نفر، خرید وسایل ضروری منزل برای 19 نفر، پرداخت هزینه مناسب سازی به یک نفر و پرداخت هزینه ایاب و ذهاب به دو نفر از خدماتی است که در اجرای طرح C.B.R به جامعه هدف شناسایی شده، انجام می شود.

ملک شاهی در خصوص شناسایی 505 معلول و 135 سالمند در نقاط دیگر گفت: تعداد 505 معلول و 135 سالمند در 21 روستای مناطق چترود، هوتک، گلباف، سعدی، باغین، جوپار و محی آباد توسط تسهیل گران میانی شناسایی شده اند.

وی با اشاره به برگزاری یک دوره آموزشی برنامه نرم افزار تخصصی C.B.R با حضور کارشناسان 16 شهرستان استان کرمان گفت: در این دوره نحوه نصب و تکمیل قسمتهای مختلف برنامه را تشریح کرد.

ملک شاهی افزود: در این دوره آموزشی مقرر شد کارشناسان شهرستانها برنامه پایش از روستاهای مجری طرح را در هر هفته تدوین و به حوزه ارسال کنند.

وی اضافه کرد: این طرح در سال 87 به صورت پایلوت در پنج شهرستان کرمان، زرند، بافت، راور و جیرفت با موفقیت انجام شد.