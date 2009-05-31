توسعه واحدهای نمکزدایی با هدف رفع تنگناهای فرآورشی انجام می شود

مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز گفت: این پروژه ها شامل توسعه و تجهیز واحدهای نمکزدایی اهواز آسماری، خرید و نصب نمک گیر برقی در واحدهای نمکزدایی اهواز آسماری و تکمیل مخازن در کلیه واحدهای نمکزدایی است که با هدف افزایش ظرفیت، رفع تگناهای فرآورشی و افزایش کیفیت نفت نمکی در مراحل مختلف اجرا قرار دارد.

عبدالمهدی مجتهدی افزود: کلیه پروژه ها توسط مدیریت مهندسی و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در تأسیسات شرکت کارون در حال انجام هستند.

مجتهدی یادآور شد: پروژه توسعه و تجهیز واحدهای نمکزدایی میدان اهواز شامل احداث نمکزدایی متمرکز به ظرفیت 220 هزار بشکه نفت و تجهیز واحدهای نمکزدایی موجود به پیش گرمکن نفت و آب رقیق کننده است که هم اکنون مرحله طراحی آن 98 درصد پیشرفت داشته است.

وی افزود: پروژه خرید و نصب دستگاه نمک گیر برقی نیز شامل نصب یک دستگاه نمک گیر برقی با ظرفیت اسمی 55 هزار بشکه در هر یک از واحدهای نمکزدایی شماره دو و سه و چهار و همچنین نصب یک دستگاه نمک گیر برقی با ظرفیت اسمی110 هزار بشکه در واحد نمکزدایی شماره یک اهواز است که در مراحل اولیه اجرا قرار دارند.

وی عنوان کرد: شرکت بهره برداری نفت و گاز کارون روزانه 365 هزار بشکه نفت نمکی را در پنج کارخانه نمکزدایی فرآورش می کند و راه اندازی این پروژه ها تاثیر چشمگیری در افزایش کیفیت نفت این شرکت خواهد داشت.