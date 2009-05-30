مطرح کردن یکطرفه عمل کردن صدا و سیما منصفانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، جواد آرینمنش ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درباره عملکرد صدا و سیما در تبلیغات انتخاباتی کاندیداهای ریاست جمهوری افزود: صدا و سیما نباید گرفتار جوسازی شود بلکه باید با رعایت عدالت و نگاه یکسان به کاندیداها به برنامههای تبلیغاتی خود بپردازد.
نماینده مردم مشهد در مجلس گفت: در مجموع صدا و سیما حدود 45 ساعت در اختیار هر کاندیدای قرار داده و بعید است که در این برنامه گسترده مناظره، پرسش و پاسخ و غیره کاندیدایی طرح و برنامهای داشته باشد و نتواند مطرح کند.
آرینمنش گفت: مطرح کردن این موضوع که صدا و سیما یکطرفه عمل میکند خود یک شیوه تبلیغاتی است که برخی از کاندیداها به عنوان مظلومنمایی از آن استفاده میکنند و حق نیست.
وی تصریح کرد: برنامهها، افتتاحها و دیدارهای افرادی که مسئولیت اجرایی دارند به طور طبیعی به واسطه مسئولیتشان پوشش داده میشود و در دولتهای گذشته هم روال این بوده که پوشش برنامههای آنها در زمان انتخاب ادامه پیدا میکرده است.
آرین منش افزود: در حال حاضر که بحث انتخابات ریاست جمهوری مطرح شده است با برنامههای نسبتاً منظم و زمان عادلانهای که توسط صدا و سیما در اختیار همه کاندیداها قرار میگیرد در مقایسه با گذشته پوشش تبلیغاتی بیشتر است.
وی خاطرنشان کرد: صدا و سیما باید برنامههای تدارک دیده شده برای کاندیداها را کاملاً عادلانه و با حضور نمایندگان آنها در ساعت تعیین شده پخش کند.
آرینمنش با اشاره به اینکه صدا و سیما نباید گرفتار جوسازی شود، گفت: رسانه ملی باید با رعایت عدالت و نگاه یکسان به تمامی کاندیداها و بدون موضعگیری به صورت دقیق برنامههای انتخاباتیاش را اجرا کند.
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